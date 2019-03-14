İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım Politikasını Yeni Bir Çerçeveye Oturtmamız Lazım. Bizim Önerimiz Üreten...
1 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım politikasını yeni bir çerçeveye oturtmamız lazım. Bizim önerimiz üreten çiftçiye teşvik verilmesi."
İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım politikasını yeni bir çerçeveye oturtmamız lazım. Bizim önerimiz üreten çiftçiye teşvik verilmesi."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:18 Kaynak: AA
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