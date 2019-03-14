Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım Politikasını Yeni Bir Çerçeveye Oturtmamız Lazım. Bizim Önerimiz Üreten...

İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım Politikasını Yeni Bir Çerçeveye Oturtmamız Lazım. Bizim Önerimiz Üreten...

1 saat önce

İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım politikasını yeni bir çerçeveye oturtmamız lazım. Bizim önerimiz üreten çiftçiye teşvik verilmesi."

İTO Başkanı Avdagiç:
İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım politikasını yeni bir çerçeveye oturtmamız lazım. Bizim önerimiz üreten çiftçiye teşvik verilmesi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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