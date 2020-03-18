İTO Başkanı Avdagiç: "Tedbirler, koronavirüse karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: 'Tedbirler, koronavirüse karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır' - Son Dakika Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: "Tedbirler, koronavirüse karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır"

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsün zararına karşı açıkladığı ekonomi paketi üzerine yaptığı değerlendirmede; "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır.

İTO Başkanı Avdagiç:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsün zararına karşı açıkladığı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketi üzerine yaptığı değerlendirmede; "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır." dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsün zararına karşı açıkladığı ekonomi paketini değerlendirdi. "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır." diyen İTO başkanı Avdagiç, tedbirlerin istihdamı, üretimi ve en önemlisi de insanı öncelemesi, salgın sonrası Türkiye'nin pozitif ayrışma hedefini de güçlendireceğini bildirdi.


"İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerinde koronavirüs etkisi inecektir"


Dünyada yakın dönemde benzeri olmayan bu krizde devletin, halkın, reel sektörün ve finans kesimimin birlikte yol aldığının altını çizen Avdagiç, "Bu dörtlü işbirliğini artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerinde koronavirüs etkisi inecektir. KOBİ'lerin kredi borçlarının ertelenmesi, KGF limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi piyasada nakit akışını artıracaktır." dedi.


İstanbul iş dünyası olarak ülkemiz ve dünya için son derece zorlu olan bu süreçte devletin, halkımızın ve iş dünyamızın üzerine eşit sorumluluk düştüğünü vurgulayan Avdagiç, "Bizi koronavirüstün koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır; devletin aldığı tedbirleri harfiyen yerine getirmemiz olacaktır, hep birlikte hareket etmemiz olacaktır. Bunu bir seferberlik haline getirmek durumundayız. Cumhurbaşkanımızın da mesajında işaret ettiği gibi, bizler de iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:52 Kaynak: İHA

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