Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç'ten Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama
Son Dakika Ekonomi Haber

İTO Başkanı Avdagiç'ten Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

3 saat önce

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Erbil'de Türkiye başkonsolosluğu görevlisine karşı düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç'ten Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama, System.String[]
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Erbil'de Türkiye başkonsolosluğu görevlisine karşı düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Irak'ın Erbil kentinde Türkiye başkonsolosluğu görevlisine karşı düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluk görevlisine yönelik alçakça saldırıyı nefretle lanetliyoruz. Bu menfur saldırıda şehit düşen başkonsolosluk görevlimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabırlar diliyoruz.

Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar, bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar.

Eminiz ki Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bugün de bu hain saldırıyı gerçekleştirenlere hak ettikleri cezayı verecektir. Hiçbir saldırı ve karanlık emel, Türkiye'yi, ülkesinde olduğu gibi bölgesinde de barış ve huzuru temin etme gayretinden alıkoyamayacaktır." - İSTANBUL
Türkiye, Erbil, Irak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! ABD Ankara Büyükelçiliği, Erbil saldırısını kınadı Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:06:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç'ten Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]