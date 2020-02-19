İTO Başkanı Avdagiç'ten faiz kararı değerlendirmesi - Son Dakika
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İTO Başkanı Avdagiç'ten faiz kararı değerlendirmesi

7 saat önce

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkez Bankası'nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden memnunuz.

İTO Başkanı Avdagiç'ten faiz kararı değerlendirmesi, System.String[]

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, " Merkez Bankası'nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden memnunuz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda İstanbul Ticaret Odası olarak bizim de Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2020 yılı hedeflerine ulaşmamız kolaylaşacak" dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirmesine ilişkin açıklama yaptı.


Şekib Avdagiç, "Merkez Bankası 2019 Temmuzdan bugüne kadar yapılan son altı toplantıda aralıksız bir indirim süreciyle politika faizini 13,25 puan aşağıya çekti. Merkez Bankası'nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden memnunuz" dedi.


Geçen hafta bankaların aldığı faiz ve komisyonlarla ilgili de önemli bir düzenleme yapıldığının altını çizen İTO Başkanı Avdagiç, "Hem faiz kaleminde hem de komisyon kaleminde önemli bir iyileşme yaşadık. Bunun iki sonucu olacak. Birincisi iş dünyasının hareket kabiliyetini sınırlayan geçmiş yüklerinin hafiflemesini sağlayacak. İkincisi de işletmelerin bütçesinde göz ardı edilemeyecek bir yer tutan finansman maliyetleri azalacak ve artık yatırımlara kanalize olacak. Bu da daha fazla üretim, daha fazla istihdam demek. Nitekim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda İstanbul Ticaret Odası olarak bizim de Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2020 yılı hedeflerine ulaşmamız kolaylaşacak. Finansman iklimi artık bunu destekleyecek makul düzeylere inmiştir" diye konuştu.


Avdagiç, finansman koşullarında yaşanan iyileşmelerin, iç talepten enflasyona kadar pek çok alandaki olumlu yansımasının yılın ikinci çeyreği itibariyle daha belirgin olacağına dikkati çekti.


Şekib Avdagiç, "Mesela geçen hafta açıklanan sanayi üretim rakamlarından da gördük ki üretimde güçlü ve istikrarlı bir toparlanma var. Ticari tarafta kredi kullanımı artıyor. Bu göstergeler iş dünyamızın azmini ve çabasını net şekilde ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve hükümetimizin desteğiyle, artık yatırımda vites büyütme zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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