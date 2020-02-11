İTO Başkanı Avdagiç'ten İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İTO Başkanı Avdagiç'ten İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

İTO Başkanı Avdagiç'ten İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

İTO Başkanı Avdagiç'ten İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Avdagiç, mesajında, vatan topraklarını korumak için İdlib'de bulunan kahraman askerlerimizin şehadet haberlerine yenisinin eklendiğini belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"3 Şubat'ta şehit olan 7 askerimiz ve bir sivil vatandaşımızdan sonra 10 Şubat'ta da 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize ağlıyoruz, şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Herkes şunu bilsin; biz şehitlerimizle gurur duyuyoruz, onların ölüme meydan okuyan şehadetleri bizim en büyük onurumuz. Bu vatanın onlar gibi evlatları oldukça Türkiye var olmaya devam edecek.

İstanbul iş dünyası olarak, devletimizin İdlib'de verdiği kahraman mücadelenin yekvücut arkasındayız. Devletimizin şehitlerimizin kanlarını yerde koymayan tavrını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Dişe diş, göze göz… Vatandaşlarına zulümde sınır tanımayan, hain terör örgütlerine kucak açan Suriye yönetimine gereken ders verilecektir. Bunda zerrece şüphemiz yok."

İstanbul, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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