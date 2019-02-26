Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul iş dünyasına istihdam çağrısı

İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul iş dünyasına istihdam çağrısı

27 dakika önce

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı.

İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul iş dünyasına istihdam çağrısı, System.String[]
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:30 

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