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İTO Başkanı Avdagiç'ten polimer atık ithalatının etkin denetimle serbest bırakılmasına destek Açıklaması - Son Dakika

İTO Başkanı Avdagiç'ten polimer atık ithalatının etkin denetimle serbest bırakılmasına destek Açıklaması

11.07.2021 14:19
İTO Başkanı Avdagiç'ten polimer atık ithalatının etkin denetimle serbest bırakılmasına destek Açıklaması, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Otomotiv, tekstil, kimya ve gıda gibi birçok sektöre ham madde sağlayan polimer atık ithalatına getirilen yasağın 'etkin denetim'le kaldırılması, Avrupa'nın en nitelikli plastik işleme kapasitesine sahip ülkemizin ihracatta önünü açmıştır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Otomotiv, tekstil, kimya ve gıda gibi birçok sektöre ham madde sağlayan polimer atık ithalatına getirilen yasağın 'etkin denetim'le kaldırılması, Avrupa'nın en nitelikli plastik işleme kapasitesine sahip ülkemizin ihracatta önünü açmıştır. Bununla birlikte sanayici ithalatçıların, süreçleri hem mevzuat gerekliliklerine hem de kamuoyunun beklentilerine uygun yürüteceklerine şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın polimer atık ithalatını yeniden düzenleyen tebliğinin yürürlüğe girdiğini belirterek, plastik ve polimer atık ithalatına ilişkin yeni düzenleme ile sanayinin ham madde ihtiyacı karşılanırken, etkin denetim sayesinde çevresel tehlikenin ortadan kaldıracağını işaret etti.

Otomotiv, tekstil, kimya ve gıda gibi birçok sektöre ham madde sağlayan polimer atık ithalatına getirilen yasağın "etkin denetim"le kaldırılmasının Avrupa'nın en nitelikli plastik işleme kapasitesine sahip Türkiye'nin ihracatta önünü açtığını belirten Avdagiç, ayrıca sanayici ithalatçıların, süreçleri hem mevzuat gerekliliklerine hem de kamuoyunun beklentilerine uygun yürüteceklerinden şüphe duymadığını vurguladı.

Avdagiç, "Dünyada en fazla üretilen plastik ham madde türü olan 'polimer atık' ithalatına getirilen yasak sektöre zarar veriyordu. Plastik atığı çöp olarak görmek isteyen düşünce, politikalarını ülkemizin ihtiyaçlarına göre değil yabancı medyanın yanlı yayınlarına göre ayarlayanlardır. Çünkü plastik atık çöp değildir, önemli bir üretim girdisidir, ham maddedir. Gelen malzeme işlenir ve sanayide kullanılır. Plastik atığı yabancıların çöpü olarak nitelendirmek, en çok da ham madde olmadığı için üretemediğimiz ürünleri milyarlarca dolar vererek ithal ettiğimiz yabancılara hizmet eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Kazanımlarımızı iç politika söylemlerimize alet etmemeliyiz"

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin plastik üretimde dünyada 6'ncı sırada bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Polimer atık ithalatının etkin denetimle serbest bırakılması, Türk sanayiinin birçok sektörde zirveye doğru ilerlemesinin önündeki engelleri kaldıran bir karardır. Türkiye sanayide ulaştığı seviyeye kolay gelmedi. Bu kazanımlarımızı iç politika söylemlerimize alet etmemeliyiz. Geri dönüşüm sektöründeki saygın firmalar, çevre bilinci en üst düzeyde olan firmalarımızdır, Türkiye'nin marka firmalarıdır. Sektörde işini düzgün yapan firmaları töhmet altında bırakacak yaklaşımlardan çekinmeliyiz. Alınan karar, Türkiye'yi hiçbir şekilde bir çöplüğe çevirecek değildir, tam tersine üretimde söz sahibi hale getirecektir. Kaldı ki etkin denetim şartı getirilmesi de bu iddiayı göstermektedir."

Plastik atıktan gerçekleştirilen üretimin yarıdan fazlasının doğrudan ve dolaylı şekilde ambalajlanmış gıda, beyaz eşya, otomobil gibi ürünlerle ihraç edildiğine dikkati çeken Avdagiç, "Dolayısıyla, etilen polimer atık ithalatına getirilen yasağın kaldırılması doğru bir karar olmuştur. Bununla birlikte, atıklarını mevzuata aykırı bertaraf ettiği tespit edilen işletmelere göz açtırılmaması, sektörümüzün uzun zamandır dile getirdiği bir taleptir. Yapılan düzenleme kötü niyetli uygulamaları önleme konusunda da önemli detaylar getiriyor. Polimer atık ithalatına getirilen yasağın kaldırılması ile birlikte eş zamanlı olarak çevreye zarar verenlere caydırıcı cezalar düzenlenmiş olması çok önemli bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Plastik, Türkiye, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç'ten polimer atık ithalatının etkin denetimle serbest bırakılmasına destek Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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