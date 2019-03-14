Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye Ekonomisi Son Çeyrekte Yüzde 3 Daralsa da Yılın Genelindeki Yüzde...

İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye Ekonomisi Son Çeyrekte Yüzde 3 Daralsa da Yılın Genelindeki Yüzde...

51 dakika önce

İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3 daralsa da yılın genelindeki yüzde 2,6'lık büyümeyi her şeye rağmen olumlu buluyoruz.

İTO Başkanı Avdagiç:
İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3 daralsa da yılın genelindeki yüzde 2,6'lık büyümeyi her şeye rağmen olumlu buluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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