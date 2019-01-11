İTO Başkanı: Bankalar düşürmeyi unuttu herhalde!

İTO Başkanı Avdagiç, "TL kredi faizi iniyor, ama nedense bir türlü aşağıya gelmiyor.

İTO Başkanı Avdagiç, "TL kredi faizi iniyor, ama nedense bir türlü aşağıya gelmiyor. Biz iş dünyası olarak bunu anlamakta zorlanıyoruz. Aklımıza gelen tek açıklama, herhalde unuttular. Bankalara hatırlatalım istedik" dedi.

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