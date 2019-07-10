Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı'ndan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi
Son Dakika Ekonomi Haber

İTO Başkanı'ndan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi

1 saat önce

İTO Başkanı Avdagiç, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, "On Birinci Kalkınma Planı, katma değerli üretimi önceleyen ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir vizyon belgesidir.

İTO Başkanı'ndan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi , System.String[]
Ekonomi
İTO Başkanı Avdagiç, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, "On Birinci Kalkınma Planı, katma değerli üretimi önceleyen ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir vizyon belgesidir. Bu planla teknoloji odaklı yeni bir kalkınma modelini inşa edebileceğimize inanıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı Metrobüs sapığı pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu: Üzerime geldiler, idrar oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:33:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı'ndan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]