İTO Başkanı'ndan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi
1 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, "On Birinci Kalkınma Planı, katma değerli üretimi önceleyen ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir vizyon belgesidir.
İTO Başkanı Avdagiç, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, "On Birinci Kalkınma Planı, katma değerli üretimi önceleyen ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir vizyon belgesidir. Bu planla teknoloji odaklı yeni bir kalkınma modelini inşa edebileceğimize inanıyoruz." dedi. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:27
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