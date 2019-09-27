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İTO Başkanı Şekib Avdagiç Açıklaması

1 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç Açıklaması, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin olarak, "İş dünyamızı, onlarca ve yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.


Avdagiç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Bütün İstanbullu hemşehrilerime geçmiş olsun, diyorum. Bilinçli şekilde depreme karşı tedbirlerimizi alıp hayatımıza devam etmeliyiz. Kamu, vatandaş ve iş dünyasının birlikte deprem farkındalığı oluşturmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.


Özellikle iş dünyamızı; onlarca ve yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum. Devletimizin yapacakları bellidir. Vatandaş olarak, işletme sahipleri olarak bizim de üzerimize düşenler var. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşamadan 'hemen şimdi' gerekenleri yapmaya başlayalım". - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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