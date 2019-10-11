Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak
Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak

1 saat önce

İTO ekim ayı meclis toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızın önümüzdeki toparlanma sürecine coşkuyla katılımı, Türkiye'nin ileriye doğru yeni hamlesinde çok kritik bir rol oynayacaktır" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak, System.String[]

İTO ekim ayı meclis toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızın önümüzdeki toparlanma sürecine coşkuyla katılımı, Türkiye'nin ileriye doğru yeni hamlesinde çok kritik bir rol oynayacaktır" dedi.

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'dan küstah Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Yaptırımlar masada
Son Dakika: Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı toplantıda destek istedi Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Demet Akalın, Bostancı konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:34:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]