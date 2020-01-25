İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "İTO olarak Elazığ'ın yaralarını sarmak için göreve hazırız" - Son Dakika
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "İTO olarak Elazığ'ın yaralarını sarmak için göreve hazırız"

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen deprem ile ilgili "İTO olarak Elazığ'ın yaralarını sarmak için göreve hazırız.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen deprem ile ilgili "İTO olarak Elazığ'ın yaralarını sarmak için göreve hazırız. Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getireceğiz." dedi.


İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen ve Malatya merkezi ve ilçelerini de güçlü şekilde etkileyen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak bir açıklama yaptı.


Avdagiç, şunları söyledi: "İstanbul Ticaret Odası olarak deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremin en fazla etkilediği Elazığ ve Malatya'da yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz. İTO olarak Elazığ'ın yaralarını sarmak için göreve hazırız. Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getireceğiz. Bölge halkımızın, oradaki esnafımızın, tüccarımızın yanındayız.


Devletimizin ve hükümetimizin, bakanlıklarımızın deprem olduğu andan itibaren ortaya koyduğu gayret ve hassasiyet teselli kaynağımız olmuştur. İnanıyoruz ki devletimiz bölgedeki tüccar ve esnafımızın da normal hayatlarına bir an evvel kavuşmaları için gerekli tedbirleri de alacaktır. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Umuyoruz can kaybımız daha artmaz ve yaralılarımız da bir an önce sağlıklarına kavuşur. Millet olarak dualarımız bölge insanımızla beraber." - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, Sivrice, Deprem, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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