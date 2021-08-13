İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Türkiye'de eğitim piramidi tekrar kurgulanmalı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eğitim piramidinin yeniden kurgulanması gerektiğini belirterek, " Türkiye'de son yıllarda hızlı bir üniversitelileşme süreci yaşadık. Bu da karşımıza iş dünyasının taleplerini karşılamayan yüzbinlerce işsiz üniversiteliyi çıkardı. Bu arkadaşlarımızın ek bir formasyon ile iş dünyasına entegre edilmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Avdagiç, AA muhabirinin son ekonomik gelişmeler ve istihdam politikalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin salgın sürecinde makul bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Avdagiç bunun sonucunda makul bir büyüme rakamı elde edildiğini ifade etti.

Avdagiç, sonbaharda tekrar kapanma olmazsa Türkiye'nin önünde çok iyi bir iki çeyrek olduğunu kaydederek, müteşebbisiyle, çalışanıyla, lojistikçisiyle ve tüm paydaşlarıyla salgın sürecinde diğer ülkelere göre daha entegre bir faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Salgın süreci öncesi dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin süreçten büyük bir kazançla çıktığını aktaran Avdagiç, "Dijital altyapısını kurgulayan şirketler pandemi sürecinde çok hızlı büyüdüler. Bizim araştırmalarımıza göre pandemi öncesine göre kargo sayılarında 6.5 kat bir artış olduğu görülüyor. Tüketim alışkanlıkları bu süreçte değişti. Bunun kalıcı bir tortu olduğunu düşünüyorum. Pandemi öncesi alışkanlıklara oldukça sınırlı bir dönüş olacaktır." dedi.

TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın çok iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye şimdiye kadar enflasyonla mücadeleyi kendi iç problemi olarak yönetiyordu. Türkiye ilk defa enflasyon ithal ediyor. Şu an Avrupa'da Amerika'da yılda görmedikleri enflasyonu ayda görmeye başladılar. Türkiye'nin kendi enflasyonunun üstüne bir de ithal enflasyon eklenince TÜFE ile ÜFE arasındaki makas iyice açıldı. Türk iş dünyası şu anda ciddi bir yükü sübvanse ediyor. 44'lere gelen ÜFE'yi piyasaya 19 olarak yansıtıyorsanız burada bir problem vardır. Daha evvelki tecrübelerimizden şunu anlıyoruz ÜFE TÜFE farkının yüzde 40'nın 6-8 ay arasında piyasaya yansıdığını görüyoruz. Emtia fiyatlarında bir normalleşme olmazsa TÜFE'nin üzerine ciddi bir fiyat baskısının geleceğini öngörmemiz lazım."

Türkiye'nin eğitim piramidinde problem olduğunu bildiren Avdagiç, "Mevcut eğitim piramidinden meydana gelen çıktılar iş dünyasının taleplerini karşılamıyor. Devlet, eğitim piramidini inşa ederken iş dünyası ile koordineli olmalı. Aksi takdirde karşılıklı memnuniyetsizlikler ortaya çıkıyor. Avrupa'da başarılı olmuş iki ülke göze çarpıyor. Bunlar Almanya ve Avusturya. Bu ülkelerde mesleki eğitimin ağırlıklı olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Slogan değil çözüm odaklı stratejiler üretilmeli"

Türkiye'nin son yıllarda hızlı bir üniversitelileşme süreci yaşadığını anımsatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hızlı üniversitelileşme, iş dünyasının taleplerini karşılamayan yüzbinlerce işsiz üniversiteliyi çıkardı. Bu arkadaşlarımızın ek bir formasyon ile iş dünyasına entegre edilmeleri gerekiyor. Bütün sanayici dostlarımızla yaptığımız toplantılarda mavi yakalı personel eksikliğinin olduğunu ve bu durumun sanayicinin en önemli sorunu olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin büyük bir ilçesinde İŞKUR kayıtlarına baktığımızda 150'den fazla dış ticaret mezunu gencimizin iş için başvuru yaptığını görüyoruz fakat bu ilçemizde 240 CNC operatörü aranıyor.

Bir şeyler üretmişiz fakat talebi karşılamıyor. Meslek liselerinin teşvik edilmesi gerekiyor. Karşılıklı suçlamalar ve kışkırtmalarla bir yere varamayız. Fevri, popülist, puan toplamaya yönelik söylemleri bir kenara bırakıp sonuç odaklı stratejiler üretmemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve İş Dünyası bir araya gelip bu sorunu birlikte çözebilirler. Mutlaka bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir organizasyon inşa edilebilir."

İTO olarak İstanbul'da bulunan meslek liselerinde hamilik projesini başlattıklarını hatırlatan Avdagiç, "Şu an şehrimizde bulunan 250 meslek lisesinin 70 tanesinde İTO hamileri bulunuyor. Burada öğrenim gören öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar. Müfredattan, gerekli olan teçhizatın teminine kadar okullarımızla beraber çalışıyoruz. Ayakkabı sektörü temsilcilerimiz ayakkabı üretimi ile ilgili eğitim alan öğrencilerle bizzat ilgileniyorlar. ve bu sürecin sonunda yüzde yüze yakın istihdam garantisi veriyoruz. 2023 yılına kadar hedefimiz 250 lisemizde de bu uygulamayı yürütmek." yorumunu yaptı.

"Hayallerinize imkan tanıyın"

"Gençlerimiz mezun olur olmaz çok büyük şirketlerde çok iyi şartlarda çalışmak istiyorlar. Bu tamamen yanlıştır demiyorum fakat hayallerine de imkan tanımaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gençken hata yapma lüksü var. Bu noktada devletimizin gençlere ciddi destekler var. Bunları takip etmeliler." diyen Avdagiç sözlerini şöyle tamamladı:

" Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfımız aracılığı ile startup projeleri destekliyoruz. Gençlerimiz fikirlerini bizlere getiriyor ve değerlendirme kurulunda fikirleri onaylanırsa onlara yer sağlıyoruz, eğitim süreçlerini takip ediyoruz, potansiyel müşterilerle buluşturuyoruz. Buraya genç girişimci olarak girenler istihdam üreten bir işveren olarak çıkıyorlar. Şu ana kadar 10 bin girişimciye hizmet verdik. Halihazırda 700 girişimci arkadaşımız şu an bu hizmetimizi kullanıyorlar. Yine Savunma Sanayi Başkanlığımız ile birlikte kurduğumuz Teknopark İstanbul var. 10 bin metrekarelik bir yapı kurduk. Orada da 100'den fazla startup arkadaşımız var. Rahmetli İbrahim Çağlar başkanımızın dediği gibi fikri olan fikrini kapıp gelsin."