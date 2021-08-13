Üye Girişi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Türkiye'de eğitim piramidi tekrar kurgulanmalı" - Son Dakika

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Türkiye'de eğitim piramidi tekrar kurgulanmalı"

13.08.2021 11:01
İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eğitim piramidinin yeniden kurgulanması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de son yıllarda hızlı bir üniversitelileşme süreci yaşadık.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eğitim piramidinin yeniden kurgulanması gerektiğini belirterek, " Türkiye'de son yıllarda hızlı bir üniversitelileşme süreci yaşadık. Bu da karşımıza iş dünyasının taleplerini karşılamayan yüzbinlerce işsiz üniversiteliyi çıkardı. Bu arkadaşlarımızın ek bir formasyon ile iş dünyasına entegre edilmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Avdagiç, AA muhabirinin son ekonomik gelişmeler ve istihdam politikalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin salgın sürecinde makul bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Avdagiç bunun sonucunda makul bir büyüme rakamı elde edildiğini ifade etti.

Avdagiç, sonbaharda tekrar kapanma olmazsa Türkiye'nin önünde çok iyi bir iki çeyrek olduğunu kaydederek, müteşebbisiyle, çalışanıyla, lojistikçisiyle ve tüm paydaşlarıyla salgın sürecinde diğer ülkelere göre daha entegre bir faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Salgın süreci öncesi dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin süreçten büyük bir kazançla çıktığını aktaran Avdagiç, "Dijital altyapısını kurgulayan şirketler pandemi sürecinde çok hızlı büyüdüler. Bizim araştırmalarımıza göre pandemi öncesine göre kargo sayılarında 6.5 kat bir artış olduğu görülüyor. Tüketim alışkanlıkları bu süreçte değişti. Bunun kalıcı bir tortu olduğunu düşünüyorum. Pandemi öncesi alışkanlıklara oldukça sınırlı bir dönüş olacaktır." dedi.

TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın çok iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye şimdiye kadar enflasyonla mücadeleyi kendi iç problemi olarak yönetiyordu. Türkiye ilk defa enflasyon ithal ediyor. Şu an Avrupa'da Amerika'da yılda görmedikleri enflasyonu ayda görmeye başladılar. Türkiye'nin kendi enflasyonunun üstüne bir de ithal enflasyon eklenince TÜFE ile ÜFE arasındaki makas iyice açıldı. Türk iş dünyası şu anda ciddi bir yükü sübvanse ediyor. 44'lere gelen ÜFE'yi piyasaya 19 olarak yansıtıyorsanız burada bir problem vardır. Daha evvelki tecrübelerimizden şunu anlıyoruz ÜFE TÜFE farkının yüzde 40'nın 6-8 ay arasında piyasaya yansıdığını görüyoruz. Emtia fiyatlarında bir normalleşme olmazsa TÜFE'nin üzerine ciddi bir fiyat baskısının geleceğini öngörmemiz lazım."

Türkiye'nin eğitim piramidinde problem olduğunu bildiren Avdagiç, "Mevcut eğitim piramidinden meydana gelen çıktılar iş dünyasının taleplerini karşılamıyor. Devlet, eğitim piramidini inşa ederken iş dünyası ile koordineli olmalı. Aksi takdirde karşılıklı memnuniyetsizlikler ortaya çıkıyor. Avrupa'da başarılı olmuş iki ülke göze çarpıyor. Bunlar Almanya ve Avusturya. Bu ülkelerde mesleki eğitimin ağırlıklı olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Slogan değil çözüm odaklı stratejiler üretilmeli"

Türkiye'nin son yıllarda hızlı bir üniversitelileşme süreci yaşadığını anımsatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hızlı üniversitelileşme, iş dünyasının taleplerini karşılamayan yüzbinlerce işsiz üniversiteliyi çıkardı. Bu arkadaşlarımızın ek bir formasyon ile iş dünyasına entegre edilmeleri gerekiyor. Bütün sanayici dostlarımızla yaptığımız toplantılarda mavi yakalı personel eksikliğinin olduğunu ve bu durumun sanayicinin en önemli sorunu olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin büyük bir ilçesinde İŞKUR kayıtlarına baktığımızda 150'den fazla dış ticaret mezunu gencimizin iş için başvuru yaptığını görüyoruz fakat bu ilçemizde 240 CNC operatörü aranıyor.

Bir şeyler üretmişiz fakat talebi karşılamıyor. Meslek liselerinin teşvik edilmesi gerekiyor. Karşılıklı suçlamalar ve kışkırtmalarla bir yere varamayız. Fevri, popülist, puan toplamaya yönelik söylemleri bir kenara bırakıp sonuç odaklı stratejiler üretmemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve İş Dünyası bir araya gelip bu sorunu birlikte çözebilirler. Mutlaka bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir organizasyon inşa edilebilir."

İTO olarak İstanbul'da bulunan meslek liselerinde hamilik projesini başlattıklarını hatırlatan Avdagiç, "Şu an şehrimizde bulunan 250 meslek lisesinin 70 tanesinde İTO hamileri bulunuyor. Burada öğrenim gören öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar. Müfredattan, gerekli olan teçhizatın teminine kadar okullarımızla beraber çalışıyoruz. Ayakkabı sektörü temsilcilerimiz ayakkabı üretimi ile ilgili eğitim alan öğrencilerle bizzat ilgileniyorlar. ve bu sürecin sonunda yüzde yüze yakın istihdam garantisi veriyoruz. 2023 yılına kadar hedefimiz 250 lisemizde de bu uygulamayı yürütmek." yorumunu yaptı.

"Hayallerinize imkan tanıyın"

"Gençlerimiz mezun olur olmaz çok büyük şirketlerde çok iyi şartlarda çalışmak istiyorlar. Bu tamamen yanlıştır demiyorum fakat hayallerine de imkan tanımaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gençken hata yapma lüksü var. Bu noktada devletimizin gençlere ciddi destekler var. Bunları takip etmeliler." diyen Avdagiç sözlerini şöyle tamamladı:

" Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfımız aracılığı ile startup projeleri destekliyoruz. Gençlerimiz fikirlerini bizlere getiriyor ve değerlendirme kurulunda fikirleri onaylanırsa onlara yer sağlıyoruz, eğitim süreçlerini takip ediyoruz, potansiyel müşterilerle buluşturuyoruz. Buraya genç girişimci olarak girenler istihdam üreten bir işveren olarak çıkıyorlar. Şu ana kadar 10 bin girişimciye hizmet verdik. Halihazırda 700 girişimci arkadaşımız şu an bu hizmetimizi kullanıyorlar. Yine Savunma Sanayi Başkanlığımız ile birlikte kurduğumuz Teknopark İstanbul var. 10 bin metrekarelik bir yapı kurduk. Orada da 100'den fazla startup arkadaşımız var. Rahmetli İbrahim Çağlar başkanımızın dediği gibi fikri olan fikrini kapıp gelsin."

Tüketici fiyat endeksi, İstanbul, Türkiye, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Şekib Avdagiç: 'Türkiye'de eğitim piramidi tekrar kurgulanmalı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi 11:59 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu 11:41 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı 11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor 10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı 09:44 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:57 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:27 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:21 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
11:01 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi         
12:13
Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu         
12:01
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize         
11:58
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı         
11:22
28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı 28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı         
11:14
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 12:33:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Türkiye'de eğitim piramidi tekrar kurgulanmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement