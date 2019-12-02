İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyümesine ilişkin, "Gelen pozitif büyüme verisi de teyit ediyor ki Türkiye'nin büyüme maratonu yeniden başlamaktadır. 2020 yeniden büyüme yılı olarak önümüzde duruyor. Türkiye ekonomisinde makul, sürdürülebilir ve kaliteli, kapsayıcı bir büyüme dönemini başaracağız." ifadesini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada, Avdagiç Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye için 2019'da asıl hedefin ekonomik dengelenme olduğunu hatırlatan Avdagiç, "Dengelenme ve onun en önemli başlıkları olan faizlerin düşürülmesi, enflasyonun tek haneye yaklaşması, dış ticaret açığının kontrol altına alınması, döviz fiyatlarının istikrarlı hale getirilmesi, ülkemizin yurt dışındaki risk algısının makul düzeylere inmesi gibi kritik hedeflere ulaşılmış durumda." ifadelerini kullandı.

- "Makul, sürdürülebilir ve kaliteli, kapsayıcı bir büyüme dönemini başaracağız"

Avdagiç, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde büyüme rakamının pozitif gelmesinin, ekonomide dengelenme sürecinin tamamlanarak yeniden yükselişe geçişin ilk habercisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrekte büyümenin taşıyıcılarına baktığımızda, özel tüketim harcamaları üç çeyrektir küçülüyordu, pozitife geçti. 2019'un ilk yarısında zemini temizledik. İkinci yarıda maçı çevirdik. Artık yönümüz kesinlikle yukarı doğrudur. Özellikle dördüncü çeyrekte toparlanmanın daha belirgin olduğunu görüyoruz. Gelen pozitif büyüme verisi de teyit ediyor ki Türkiye'nin büyüme maratonu yeniden başlamaktadır. 2020 yeniden büyüme yılı olarak önümüzde duruyor. Türkiye ekonomisinde makul, sürdürülebilir ve kaliteli, kapsayıcı bir büyüme dönemini başaracağız."

Yeni büyüme hikayesinin farklı dinamiklerden beslenmesinin önemini hatırlatan Avdagiç, 2020 için hedeflenen yüzde 5'lik büyüme hedefine ülkenin üretim kabiliyetlerini ve ticaret imkanlarını yükseltip, çeşitlendirerek ulaşılacağına emin olduklarını vurguladı.

- "Türkiye beklentileri olumsuza çevirecek hiç bir gelişmeye müsaade etmeyecektir"

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin cari açık getiren büyümenin peşinde olmadığını aktararak, bu kısır döngüyü kalıcı olarak kıracak reform ve düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçiren hükümete de iş dünyası adına teşekkür etti.

Avdagiç, "Türkiye, büyük zorluklarla, özveriyle inşa edilen üretim merkezlerini ve ticaret kanallarını sarsıntıya uğratacak, kaynak israfına yol açacak, borçluluğu artıracak, istihdam kayıplarına yol açacak ve aynı yapıyı tekrar kurmak için ilave fatura ödenmesine neden olacak uygulamalara kapılarını kapatmıştır. Gelecek umutlarını ve girişim ruhunu törpüleyerek beklentileri olumsuza çevirecek, üretim ve yatırım şevkini kıracak hiç bir gelişmeye müsaade etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.