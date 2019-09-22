İTO Başkanı: Yeni İstanbul Yaklaşımı'nda 5 konu hızla netleşmeli
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İTO Başkanı, Temmuz 2019'da yayımlanan düzenleme ile firmaların bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir çerçeve ortaya konulduğunu belirterek, "Özel sektör bilançolarının güçlendirilebilmesi için 5 konunun hızla açıklığa kavuşmasını çok önemli görüyoruz.
İTO Başkanı, Temmuz 2019'da yayımlanan düzenleme ile firmaların bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir çerçeve ortaya konulduğunu belirterek, "Özel sektör bilançolarının güçlendirilebilmesi için 5 konunun hızla açıklığa kavuşmasını çok önemli görüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:45
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