Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı: Yeni İstanbul Yaklaşımı'nda 5 konu hızla netleşmeli
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İTO Başkanı: Yeni İstanbul Yaklaşımı'nda 5 konu hızla netleşmeli

22 dakika önce

İTO Başkanı, Temmuz 2019'da yayımlanan düzenleme ile firmaların bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir çerçeve ortaya konulduğunu belirterek, "Özel sektör bilançolarının güçlendirilebilmesi için 5 konunun hızla açıklığa kavuşmasını çok önemli görüyoruz.

İTO Başkanı: Yeni İstanbul Yaklaşımı'nda 5 konu hızla netleşmeli, System.String[]

İTO Başkanı, Temmuz 2019'da yayımlanan düzenleme ile firmaların bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir çerçeve ortaya konulduğunu belirterek, "Özel sektör bilançolarının güçlendirilebilmesi için 5 konunun hızla açıklığa kavuşmasını çok önemli görüyoruz." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:45 
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