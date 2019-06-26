İTO da vergi indiriminin devamını istedi
24 dakika önce
İTO, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılmasını talep etti.
İTO, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılmasını talep etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:38
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