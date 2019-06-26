İTO da vergi indiriminin devamını istedi

İTO, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılmasını talep etti.

İTO, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılmasını talep etti.

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