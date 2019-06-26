Son Dakika Haberleri: İTO da vergi indiriminin devamını istedi
Son Dakika Ekonomi Haber

İTO da vergi indiriminin devamını istedi

24 dakika önce

İTO, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılmasını talep etti.

İTO da vergi indiriminin devamını istedi, System.String[]
İTO, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılmasını talep etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:38 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır Yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:02:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTO da vergi indiriminin devamını istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]