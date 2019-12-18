İTO'dan 950'nci yılında "Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" kitabı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTO'dan 950'nci yılında 'Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği' kitabı - Son Dakika Ekonomi

İTO'dan 950'nci yılında "Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" kitabı

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Yusuf Has Hacib'in 950 yıl önce kaleme aldığı ve Türk-İslam tarihinin oluşmasında çok önemli bir başlangıç noktası olan Kutadgu Bilig eserinde anlatılan öğretiler hakkındaki yorum ve makaleleri kitap haline getirdi.

İTO'dan 950'nci yılında

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Yusuf Has Hacib'in 950 yıl önce kaleme aldığı ve Türk-İslam tarihinin oluşmasında çok önemli bir başlangıç noktası olan Kutadgu Bilig eserinde anlatılan öğretiler hakkındaki yorum ve makaleleri kitap haline getirdi.


İTO'dan yapılan açıklamaya göre, "Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" kitabında, Yusuf Has Hacib tarafından 1069'da yazımına başlanan ve dönemin Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulan Kutadgu Bilig öğretisinde anlatılanları, günümüzün fikir ve bilim insanları yorumluyor.


Uygur Türkçesi ile yazılan ve günümüz Türkçesi ile "Mutluluk Veren Bilgi", "Devlet Yönetme Bilgisi" anlamına gelen Kutadgu Bilig, Türkçenin en temel ve Türk dili araştırmalarının en önemli kaynak eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.


İnsanı merkeze alan Kutadgu Bilig, insanları iyi bir siyasetle idare edip dünyada ve ahirette mesut olmaları için alınacak yolları gösteriyor. Eserin, İslami Türk edebiyatının bilinen ilk şair ve düşünürü Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmış olması da ayrı bir önem taşıyor.


İTO'nun yayımladığı kitapta, 6 bin 645 beyitten oluşan ve Mesnevi tarzında kaleme alınan Kutadgu Bilig eserindeki öğretiler, çeşitli üniversitelerin felsefe, edebiyat, ilahiyat, uluslararası ilişkiler ve psikoloji bölümlerinde görev yapan akademisyenler tarafından yorumlanıyor.


"Bu eseri yayımlamaktan kıvanç duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, eserin Türklerin İslam ile tanışma sürecinin sonlarında kaleme alınan ilk manzum siyasetname olma özelliği taşıdığını ve bulunduğu coğrafyanın tüm kültürel kodlarından istifade ettiğini belirtti.


Kuralay, eserin, hem düşünsel hem de üslubu bakımından özgün olması ve farklılığı yakalamasının, onun değerini daha da artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İTO olarak Kutadgu Bilig'in önemini anlatan, çeşitli fikir ve bilim insanlarımız tarafından yazılan makalelerden oluşan bu eseri yayımlamaktan kıvanç duyuyoruz. Türk-İslam kültürünün başyapıtı niteliğindeki bu öncü eserin yaygınlaşıp anlaşılması yolunda doğru bir iş yapıyor; doğruluğun daim olmasına gayret ediyoruz."

Kitabın editörü Prof. Dr. Mehmet Günenç de "Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" kitabının yazılma sürecinin UNESCO'dan gelen yazı ile başladığını belirterek, "Kutadgu Bilig, kültürel tarih şuurumuzun oluşmasında bir başlangıcı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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