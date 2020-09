İTO'dan 'Afrika Masumiyet' kitabı - Son Dakika

İTO'dan 'Afrika Masumiyet' kitabı

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası (İTO), umut ve dayanışma ile değişen yaşamları gösteren 250'den fazla fotoğrafın yer aldığı 'Afrika Masumiyet' isimli albüm kitabı yayınladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), fotoğraf sanatçısı Coşkun Aydın'ın vizöründen Nijer ve Afrika'nın güneş yüzlü insanlarının fotoğraflarından oluşan 'Afrika Masumiyet' isimli albüm kitabı kültür hayatına kazandırdı. Türkçe, İngilizce ve Fransızca kaleme alınan kitap, okuyucularını 250'den fazla fotoğraf eşliğinde Afrika'nın keşfine çıkaracak.

Kitap, 15 yıldır Afrika'da temiz su kuyuları açan, ilaç ve gıda götüren, bünyesinde görev yapan doktorlarla hasta insanları tedavi eden Gönüllüler Derneği'nin katkılarıyla hazırlandı. 40 kez Afrika'ya giden dernek, bu seyahatler esnasında gördükleri hayatları fotoğrafladı. Kitapta yer alan fotoğraflar, Afrika'ya umut olan Türk doktorlarının düşünceleri ile birlikte sunuluyor. 'Afrika Masumiyet' kitabında yardımlar geldikten sonra insanların değişen yaşam koşullarının fotoğrafları yer alıyor. Kitapta yer alan 250'den fazla fotoğrafın tamamı Nijer'de çekildi.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, kitabın sayfalarını çevirince bir kez daha Afrika'nın bizim hayatımızın çok önemli bir parçası olduğunu söyleyerek, "Yüreğiniz Afrika kadar genişleyecek ve Afrika ile birlikte çarpmaya başlayacak. Bu kitapta büyük bir yüreği hissedeceksiniz. Hatta Afrika'ya ruhen ve bedenen süzüleceksiniz. Afrikalının bir güneş gibi sıcacık yüreğinden kendinize bir yol bulacaksınız. Yine bu kitaba bakınca, Afrika'yı sömürmek için hesap üstüne hesap yapanlara, buradan elde ettikleriyle gayri safi milli hasılalarını artırmak isteyenlere şunu sormak istiyorum. Sizin Gayrisafi Mutluluk Hasılanız kaç? Sizin Gayrisafi Masumiyet Hasılanız kaç? Afrika'ya yüreğimize koyma zamanı geldi. Çok değil yarım asırdan biraz fazla bir zaman önce Fransız, İngiliz, Portekiz, Belçika, İtalyan ve Alman Afrikası diye kavramlar vardı. Günümüzde artık herkes bir ağızdan 'Afrika Afrikalılarındır' diyebiliyor. Derin bir sessizliğe mahkum edilen Afrika artık dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye her şartta Afrika'nın gür sesi olmuştur"

Bu değişimde Türkiye'nin katkısının büyük olduğunu vurgulayan Kuralay, "Türkiye her fırsatta, her şartta ve başta BM olmak üzere her yerde Afrika'nın gür sesi olmuştur. Afrika halkının en müreffeh toplumlardan biri olmasını istiyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Afrika'nın başarısı, insanlığın başarısı olacaktır' diyor ve Afrika ülkeleriyle olan dostane ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını arıyor. Son dönemde, bu kıtada gördüğümüz canlanma hepimiz için bir umut kaynağıdır. Afrika'nın artık savaşlar, hastalıklar ve felaketler kıtası olarak değil de ekonomik potansiyeliyle insanlık tarihinin en parlak devirlerinin yaşandığı bir huzur kıtası olarak anılmalıdır. Afrikalı artık geleceğe daha güvenle bakmalıdır. Barış, demokrasi, kalkınma ve refah çabalarına en büyük desteği bizden, Türkiye'den görecektir. İlişkilerimizin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda çok daha hızlı bir şekilde ileriye götürülmesi gerekiyor. İTO olarak bu hedeflerle hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Afrikanın zengin ruhunu yansıtmaya çalıştım"

Fotoğraf sanatçısı Coşkun Aydın da fotoğrafları çekerken bir Afrikalı dostunun söylediği "Bizim, ihtiyaç sahibi, yardım bekleyen, üzüntülü, ağlayan, yokluk içinde gösteren fotoğraflarımızı çekme. Kötü görüntülerle bizi yanlış yansıtma" ifadesinin hep kulağına küpe olduğunu dile getirdi. Aydın, Afrika'da vizöre yansıyan tüm karelerde yoksulluğu görmemek neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekerek, "Buna rağmen onların gülen, sevinen, seven, zengin ruhunu yansıtmaya çalıştım hep. Afrika gerçeğinin içinde yaşamak ve bir fotoğrafçı gözüyle bunları belgelemek benim için büyük bir tecrübe oldu. İçinden insanlık geçen hikayeleri çektiğim fotoğraflarla Türkiye'deki insanımıza Afrika'yı anlatmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Proje yönetmenliğini Hasan Mustafa Arslan'ın yaptığı kitapta, Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Müdürü ve İTO eski Başkanı Doç. Dr. Murat Yalçıntaş'ın yazıları da bulunuyor. Kitaba, İstanbul Ticaret Odası'nın Eminönü'deki Kitap İstanbul isimli kitabevinden ulaşılabilecek.

