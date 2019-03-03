İTO'dan ihracat artırıcı somut adımlar

8 ülkeden 156 kumaş alıcısı, Türk kumaşçılar ile B2B masasına oturdu.

8 ülkeden 156 kumaş alıcısı, Türk kumaşçılar ile B2B masasına oturdu. Firmalar, Türk firmaları ile birçok sipariş anlaşması yaptı. İTO Başkanı Avdagiç, "Tekstil sektörümüze, B2B ile yeni bir ihracat ufku, yeni bir ihracat imkanı sağladık." dedi.

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