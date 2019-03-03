Son Dakika Haberleri: İTO'dan ihracat artırıcı somut adımlar

İTO'dan ihracat artırıcı somut adımlar

37 dakika önce

8 ülkeden 156 kumaş alıcısı, Türk kumaşçılar ile B2B masasına oturdu.

İTO'dan ihracat artırıcı somut adımlar, System.String[]
8 ülkeden 156 kumaş alıcısı, Türk kumaşçılar ile B2B masasına oturdu. Firmalar, Türk firmaları ile birçok sipariş anlaşması yaptı. İTO Başkanı Avdagiç, "Tekstil sektörümüze, B2B ile yeni bir ihracat ufku, yeni bir ihracat imkanı sağladık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:30 

İhracat, Ekonomi
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