Son Dakika Haberleri: İTO, "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"ni tanıttı
Son Dakika Güncel İTO, 'Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi'ni tanıttı

İTO, "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"ni tanıttı

25 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO), dijital oyun sektörünün ihracattaki rekabet gücünü artırmak ve ekosistemde yer alan firmaların hedefledikleri pazarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak için İstanbul'da "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"ni tanıttı.

İTO,

İstanbul Ticaret Odası (İTO), dijital oyun sektörünün ihracattaki rekabet gücünü artırmak ve ekosistemde yer alan firmaların hedefledikleri pazarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak için İstanbul'da "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"ni tanıttı.


İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO tarafından organize edilmesi planlanan ve Türkiye'deki oyun sektörünün desteği ve katılımıyla hayata geçirilmesi ön görülen 3 yıl sürecek projenin ilk toplantısı İstanbul Ticaret Odası'nda düzenlendi.


"Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği" (HİSER) kapsamında, İTO'nun prefinansmanı ve Ticaret Bakanlığı'nın yüzde 75 mali desteği ile gerçekleştirmeyi planladığı kümelenme projesine sektörden yaklaşık 25 firma katıldı.

Dijital oyun sektörü ihracatla büyümeye devam ediyor

Toplantıda İTO yetkilileri ve sektör uzmanı tarafından proje çerçevesi ve projenin sektöre olası katkıları hakkında sunum yapıldı. Sunumda ayrıca sektörel istatistiklere ve destek kapsamında bakanlığın sağladığı mali avantajlara yer verildi.


Açıklamaya göre, 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 8 ortalama ile büyüyen dünya oyun pazarında Türkiye dijital oyun sektörü son 2 yılda ihracatını 2'ye katlayarak 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Önümüzdeki yıllarda ihracatını çok hızlı artırması ön görülen sektörde yapılan satışların neredeyse yüzde 95'i dış pazarlara gerçekleştiriliyor. İTO, bu yönüyle gerçekleştirilmesi planlanan proje ile sektörün ihracatına hız katmayı ve sektörel iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

İTO'dan dijital oyun sektörüne büyük destek

İTO tarafından organize edilmesi planlanan ve 3 yıl boyunca desteklenecek "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi" İstanbul'daki oyun geliştiricilerini, stüdyoları, ekosisteme dijital çözümler sağlayan firmaları hedefliyor.


Ticaret Bakanlığı'nın yüzde 75 mali destekli HİSER desteğinden faydalanarak koordine edilmesi planlanan proje ile İTO üyesi sektör firmalarına yönelik ilk uzun süreli proje olma özelliği taşıyor.


İTO ayrıca, sektörde yer alan tüm üyelerine projeye katılım çağrısı yapıyor. Sektörün ilk kümelenme projesini üyeleri ile 3 yıl boyunca sürdürülmesi planlanıyor. Projeye başvuru için son tarih 15 Kasım 2019 olacak.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da ilginç pozisyon! Saha dışındaki oyuncu penaltı yaptırdı
Barajlarda korkutan görüntü; iki baraj birden kullanım dışı kaldı 81 ilimizde imar denetçileri görev alacak Ad, soyad değiştirme uygulamasında en çok değiştirilen soyad "Top" oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 15:13:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTO, "Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi"ni tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]