Son Dakika Haberleri: İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş’tan genç CEO’lara tavsiye: İrtifanızı koruyun
Son Dakika Ekonomi İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş’tan genç CEO’lara tavsiye: İrtifanızı koruyun

İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş’tan genç CEO’lara tavsiye: İrtifanızı koruyun

7 dakika önce

Ortak Akıl İş Platformu bünyesinde kurulan Genç Liderler Kulübü'nün "Geleceğin Patronları Buluşuyor" toplantısında konuşan Yalçıntaş, yüksek riskler alarak üretim yapan iş insanlarının zor durumlarda küçülmeye de hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş’tan genç CEO’lara tavsiye: İrtifanızı koruyun, System.String[]

Ortak Akıl İş Platformu bünyesinde kurulan Genç Liderler Kulübü'nün "Geleceğin Patronları Buluşuyor" toplantısında konuşan Yalçıntaş, yüksek riskler alarak üretim yapan iş insanlarının zor durumlarda küçülmeye de hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:47 
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