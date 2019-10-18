İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş’tan genç CEO’lara tavsiye: İrtifanızı koruyun
7 dakika önce
Ortak Akıl İş Platformu bünyesinde kurulan Genç Liderler Kulübü'nün "Geleceğin Patronları Buluşuyor" toplantısında konuşan Yalçıntaş, yüksek riskler alarak üretim yapan iş insanlarının zor durumlarda küçülmeye de hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
Ortak Akıl İş Platformu bünyesinde kurulan Genç Liderler Kulübü'nün "Geleceğin Patronları Buluşuyor" toplantısında konuşan Yalçıntaş, yüksek riskler alarak üretim yapan iş insanlarının zor durumlarda küçülmeye de hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:47
ABD-Türkiye anlaşması doları 5,77 seviyesine çekti ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alımı için başvurular yarın sona eriyor Geçici ateşkes sonrası terörist elebaşı Mazlum Kobani'den ilk yorum geldi