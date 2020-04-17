İTO: Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTO: Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz - Son Dakika Ekonomi

İTO: Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz

15 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz.

İTO: Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. Halkımıza diyorum ki, 'Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz'" çağrısı yaptı.

Avdagiç, İstanbul iş dünyasının 'en üst düzey izolasyon şartıyla' üretim çarklarını döndürmek için uyguladığı tedbirleri, gıda ambalajı üreten bir tesise gerçekleştirilen ziyarette paylaştı.

İTO Başkanı Avdagiç, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, iş dünyasının ağır bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtti. Avdagiç, "Birinci önceliğimiz, insanımızın, çalışanımızın 'hayatta ve ayakta' kalmasıdır. Bu sıralama önemlidir: Hayatta kalmak, sağlığa verilen önemi, ayakta kalmak ise üretime verilen ehemmiyeti gösterir. O halde birinci aşama insanımızın sağlığıdır, onun sağlığı için her türlü tedbiri almaktır. İkinci aşama da üretimin devam etmesini sağlamaktır" dedi ve ekledi:

"Halkımız Sağlık Bakanlığımızın, Devletimizin söylediği gibi evinde kalsın. Biz halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. E-ticaretle gelecek siparişlerinin üretilmesi için, ülkemizin gıdadan savunmaya, teknolojiden ulaşıma kadar birçok hayati sektörünün yaşaması için biz üretime devam ediyoruz. Halkımıza diyorum ki, "Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz."

Şekib Avdagiç, koronavirüse karşı mücadele ederken, hayatımızı da devam ettirmek zorunda olduğumuzu, üstünlüğü koronavirüse kaptırmamak mecburiyetinde olduğumuzu ifade etti. Avdagiç, "Dayanışma ruhunu diri tuttuğumuzda, Koronavirüs salgınının dağıtıcı ve yok edici özelliğini de yenmiş olacağız" mesajını verdi.

Üretmenin ve değer oluşturmanın sadece fabrikada, ofiste, işyerinde olmayacağını vurgulayan Avdagiç, "Bizim için, fiziksel ortamı zorunlu kılmayan her sektör ve çalışma alanı için, bulunduğumuz her yer üretimhanedir. İTO üyelerinin önemli bir kısmı bu ilkeyi hayata geçiriyor" dedi.

Avdagiç, minimum seviyede çalışmayı sürdüren işyerleri ve fabrikaların, birinci önceliğini üretime değil, çalışanın sağlığına verdiklerini vurguladı.

Avdagiç, şöyle devam etti: "İşletmelerimiz koronavirüse karşı, haftalardır uzmanların söylediği, Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı önlemleri alıyorlar. Sağlık ve güven içinde çalışma ortamını temin ediyorlar, ondan sonra çalışmaya start veriyorlar. Oldukça duyarlı üyelerimiz var. Onlar, çalışmaya devam eden personelinin, toplu ulaşıma karışarak, risk almasını önleyecek ulaşım tedbirlerini de alıyor. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak üyelerimizin duyarlı yaklaşımlarından memnunuz" diye konuştu.

"Birikimlerimizi tüketemeyiz. Umutlarımızı, üretimimizi sürdürmek için bulacağımız çarelerle yaşatacağız" diyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Hayatları da, sosyal yapımızı da, ekonomimizi de muhafaza edeceğiz. Bu yüzden de online temas ile sistemi devam ettireceğiz. Hem koronavirüs salgını ile savaşıp hem de üretmeye belirli bir tempoda devam edebiliriz. Kalabalık olmadan, dip dibe durmadan da üretmeye, değer oluşturmaya devam edebiliriz. Birlik ve beraberliğimizi fiziksel yakınlıkla değil, kalplerimizi bütünleştirerek göstereceğimiz bu günlerde, bunu yapmaktan başka çaremiz de yok" dedi.


İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:06 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Virüslü hastayı gizleyen muhtar açığa alındı, hastaları bildiren muhtar ödül aldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1) Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı 12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı         
13:02
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak         
12:49
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür         
12:33
Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri         
12:29
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?         
12:21
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı         
12:02
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı         
11:59
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı         
11:57
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler         
11:47
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı         
11:30
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı         
11:16
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı         
11:12
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı         
11:03
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak         
11:03
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı         
11:00
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var         
10:57
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak         
10:56
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor         
10:54
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor         
10:49
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı         
10:40
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü         
10:30
Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi         
10:26
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin         
10:26
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor         
10:15
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum         
10:12
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak         
10:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı         
10:01
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi         
10:01
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi         
09:58
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 13:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İTO: Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]