İTO, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - Son Dakika

İTO, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

02.05.2021 11:09
İTO, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası, 2021 Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası, 2021 Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Domates, yüzde 19,93 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Bezelye ise yüzde 29,32 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 106'sının perakende fiyatı artarken, 37 ürünün fiyatı düştü, 99 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında domates fiyatı yüzde 19,93 arttı

Nisan ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Domates yüzde 19,93 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Giyim Harcamaları Grubundan yüzde 15,14 ile gömlek-erkek, yüzde 14,38 ile tayyör ve yüzde 14,14 ile çanta, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 7,95 ile muz oldu.

Nisan ayında bezelye yüzde 29,32 ucuzladı

2021 Nisan ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Bezelye yüzde 29,32 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 25,21 ile salatalık, yüzde 18,93 ile taze fasulye, yüzde 16,55 ile patlıcan ve yüzde 12,52 ile bakla oldu. - İSTANBUL

İstanbul, Domates, Nisan, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İTO, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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