İTO, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - Son Dakika

İTO, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası 2021 Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası 2021 Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Limon yüzde 15,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Sivri biber yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 130'unun perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.

MAYIS AYINDA LİMON FİYATI YÜZDE 15,18 ARTTI

Mayıs ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 15,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 14,63 ile muz, Ev Eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,75 ile halı ve yüzde 12,51 ile elektrik süpürgesi, Ulaştırma ve Haberleşme grubundan yüzde 12,26 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti ve Gıda Harcamaları grubundan yüzde 10,76 ile çilek oldu.

2021 MAYIS SİVRİ BİBER YÜZDE 36,54 UCUZLADI

2021 Mayıs ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 26,89 ile taze fasulye, yüzde 18,62 ile bezelye, Ev eşyası Hacamaları grubundan yüzde 12,52 ile ütü oldu.

-İHA-

İstanbul, Mayıs, İto, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İTO, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:04 Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
11:23
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
11:04
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:26:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İTO, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]