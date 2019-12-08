İTO Heyeti'nden, BTSO'ya ziyaret

Yıllık İstişare Toplantısı için Bolu'ya gelen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.



İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) Başkanı Türker Ateş'i ziyaret etti. Ziyarette İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'e, Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Taş, Yakup Köç ve Münir Üstün ile İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu da yer aldı. İTO Başkanı Avdagiç ve Yönetim Kurulu Üyelerini, BTSO Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkanı Halit Ergül, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Koca ve Kayhan Perçin, Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Hakkı Fidan, Yönetim Kurulu Üyeleri Atila Çelikpençe, Abdullah Alemdar, Melih Yaman, Lebibe Özçağlar, Cumhur Özçelik, İlkay Bayrak ve Genel Sekreter İsmail Gören karşıladı.



"Sizin güzel çalışmalarınızı biliyoruz, duyuyoruz"



Ziyarette konuşan İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bizim yıllık istişare toplantımız var Abant'ta. Buraya gelmişken öncelikle Sayın Valimizi-ki bizim odamızın olduğu beldenin kaymakamı idi- ziyaret ettik. Sayın Valimiz çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir insan. Tüm Yönetim Kurulu Kurulu, kıymetli Meclis Başkanımızı ve Meclis Üyelerimizi selamlıyorum. Sizin güzel çalışmalarınızı biliyoruz, duyuyoruz. Bundan sonraki dönemde de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Allah inşallah tüm ülkemizi başarılı bereketli sağlıklı huzurlu bir 2020 nasip etsin. İnşallah önümüzdeki sene ekonomik anlamda da diğer konularda da çok daha bereketli huzurlu ve bol kazançlı, devletimize milletimize zeval gelmeyecek bir yıl Rabbim nasip eder" dedi.



"Odamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz"



Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ise, İTO Heyetini Bolu ve BTSO'da görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek başladığı konuşmasında, "Bizim Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarla takip ediyoruz, Türkiye'nin en büyük Odasısınız. Büyük bir Odayı ağırlamak hakikaten bizim için zor, ama sizin ne kadar mütevazi olduğunuzu, ne kadar çalışkan olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Bundan yaklaşık 13-14 sene önce Murat Başkanım da, rahmetli İbrahim Çağlar Başkanımız da bizi ziyaret ettiler. Eski binamızda bizi ziyaret ettiler, şimdi yeni binamızdayız. Sizlere tekrar ilimize, Odamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi sizin sesiniz çok yüksek. Sizin icraatlarınız, sizin aldığınız kararlar hakikaten herkesi etkiliyor, memleketi etkiliyor. Dolayısıyla yolunuz ağır, işiniz ağır, yükünüz ağır. Bizler de sizlere destek olmak sizlerle beraber çalışmak bizlere keyif veriyor. Bölgemize gelmişsiniz, çalıştayınız var, oradan kopup gelmişsiniz. Bu nezaketinizden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Hep beraber inşallah bu memlekete saygı olarak destek vereceğiz. Memleketimizi, firmalarımızı kalkındırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından düzenlenen toplantıda İTO ve BTSO arasında yapılabilecek ortak çalışmalar ile ekonomi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - BOLU