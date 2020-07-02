İTO ile Başakşehir Belediyesi'nden girişimcilere destek protokolü - Son Dakika

İTO ile Başakşehir Belediyesi'nden girişimcilere destek protokolü

BTM ile Başakşehir Living Lab arasında girişimciliği mahallelere kadar yaygınlaştırarak, ekosisteme önemli katkılar sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı.

BTM ile Başakşehir Living Lab arasında girişimciliği mahallelere kadar yaygınlaştırarak, ekosisteme önemli katkılar sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu imza altına aldı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul'un küresel ölçekte, girişimcilik potansiyelini güçlendirmek ve yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek ülkemize katma değer sağlaması amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Başakşehir Living Lab arasında girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayacak olan işbirliği protokolü imzalandı.


İTO'nun sahip olduğu bölgesel ticaret ve sanayi ağı sebebiyle, doğrudan İstanbul ekonomisini hedef alan BTM ve bilişim teknolojileri ile tasarım konulu ürün ve hizmetlerin geliştirilip test edildiği Başakşehir Living Lab işbirliği doğrultusunda, gençlerin yerel belediyelerle kolektif bir çalışma yürütmesi amaçlanıyor. Bu çalışmaya bağlı olarak yerel belediyelerin inovasyon uyumları ile birlikte girişimcilik kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor.


"Mahalle mahalle, sokak sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini süreceğiz"


İmza töreninde konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu işbirliğinin hedefi, girişimciliği mikro düzeyde yaygınlaştırmaktır. Bu projeyle biz; mahalle mahalle, sokak sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini sürebileceğiz. Çocuklarımıza kendilerini gösterecekleri bir imkan sunabileceğiz." dedi.


Avdagiç, girişimcilere destek olmak amacıyla kurdukları Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde pandemiye rağmen 600 girişimcinin hizmet aldığına dikkat çekerek, "Buradaki hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında bu sayıyı 10 bine çıkarmak. Bu kapsamda çalışma ve eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün burada gençlere dokunmak konusunda Başakşehir Belediyesi ile bir protokol anlaşması imzaladık. Başakşehir Belediyesi 2011 yılında Başakşehir Living Lab adında bir merkez kurdu. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek konusunda onlara bir altyapı oluşturdular. Bu kapsamda iki merkezin birikim ve altyapılarını birleştiriyoruz. Girişimciler daha fazla proje üretmesi için onları yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. Ülke ve kurum olarak da alacağımız çok mesafe var, daha çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


" Türkiye'de fikirleri olan bütün gençlere ulaşmak istiyoruz"


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da İTO ile yaptıkları bu protokolle beraber girişimcilerin fikirlerini oluşturabilecekleri alanları sunacaklarını belirterek, "Bu güç birleşimiyle ülkemize ve gençlerimize ufuklar oluşacak. Fikirlerini bu merkezlerde rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler. 2013'ten bu yana Living Lab'in içinden 12 marka ve 70 tane inovasyon projesi üretildi. Türkiye'de fikirleri olan bütün gençlere ulaşmak istiyoruz. İTO ile beraber gençlerin fikirlerine sahip çıkacağız." açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İTO ile Başakşehir Belediyesi'nden girişimcilere destek protokolü - Son Dakika Ekonomi

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