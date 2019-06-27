Son Dakika Haberleri: İTO İmar Barışı yapı kayıt belgesi ödemelerine taksit istedi
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İTO İmar Barışı yapı kayıt belgesi ödemelerine taksit istedi

1 saat önce

– İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İmar Barışı'nda 30 Haziran'da sona erecek yapı kayıt belgesi ödemeleri için taksit uygulaması istedi.

İTO İmar Barışı yapı kayıt belgesi ödemelerine taksit istedi, System.String[]
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İmar Barışı'nda 30 Haziran'da sona erecek yapı kayıt belgesi ödemeleri için taksit uygulaması istedi.
Avdagiç yaptığı açıklamada, özellikle ticari binalarda 24 aya kadar taksit imkanı sunulmasının firmalara önemli bir finansman desteği olacağını söyledi. Avdagiç, İmar Barışı'nın iş dünyasının yıllardır mücadele ettiği birçok sorununu çözecek bir adım olduğuna dikkat çekti ve ekledi:
"İmar Barışı imkanından olabildiğince yüksek sayıda hak sahibinin yararlanması önem taşıyor. Bununla birlikte üretim tesisleri, hastaneler ve eğitim binaları gibi ticari binalarda, hem arsaların kıymetli olması hem de inşaat metrekare birim maliyeti sebebiyle Yapı Kayıt Belgesi bedelleri yüksek meblağları bulabiliyor. Yapı Kayıt Belgesinde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
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