İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80 Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80 Yükseldi

01.05.2022 18:19
İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80 Yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da, perakende fiyatları bir önceki aya göre yüzde 11,36, bir önceki yılın aynı ayına göre de 79,97 artış gösterdi. Gişim harcamalarındaki aylık artış yüzde 29,82'ye çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da, perakende fiyatları bir önceki aya göre yüzde 11,36, bir önceki yılın aynı ayına göre de 79,97 artış gösterdi. Giyim harcamalarındaki aylık artış yüzde 29,82'ye çıktı.

İTO, Nisan 2022 Fiyat İndeksleri'ni açıkladı. Buna göre, nisan ayında İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, aylık bazda yüzde 11,36 artarken yıllık bazda da yüzde 79,97 artış gösterdi. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise aylık yüzde 5,33 oranında arttı. Toptan fiyat artışı yıllık ise yüzde 73,21 olarak gerçekleşti.

GİYİM HARCAMALARINDAKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 29,82

İTO verilerine göre, perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 29,82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,95, gıda harcamalarında yüzde 11,49, konut harcamalarında yüzde 10,19, diğer harcamalar grubunda yüzde 6,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,84, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,02, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,80 artış kaydedildi.

GIDADA TOPTAN FİYATLARDAKİ ARTIŞ YÜZDE 8,42

Toptan fiyatlarda da bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 8,11, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8, madenler grubunda yüzde 4,12, mensucat grubunda yüzde 2,94, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,79 artış kaydedildi. İşlenmemiş maddeler grubunda toptan fiyatlarda ise yüzde 2,05 azalma görüldü.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

İstanbul, Nisan, İto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80 Yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 18:25:49. #1.13#
SON DAKİKA: İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80 Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement