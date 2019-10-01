İto-istanbul'da perakende fiyatlar eylül'de yüzde 1.11 arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de yüzde 1.11 yükseldi ve yıllık artış yüzde 13.3 düzeyinde, aylık bazda yüzde 0.14 azalan toptan fiyatlardaki yıllık artış da yüzde 5.58 düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, Eylül'de ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 7.95, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.87, gıda harcamalarında yüzde 0.3 artış görüldü.

Toptan fiyatlar da Eylül'de, bir önceki aya göre yüzde 0.14 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.58 yükseldi.

İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Eylül ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17.54, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 20.29 yükseldi.

İTO verilerine göre Eylül'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 7.95, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.87, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.86, giyim harcamalarında yüzde 1.53, konut harcamalarında yüzde 0.64, gıda harcamalarında yüzde 0.30 artış, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.08 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

Toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.97, madenler grubunda yüzde 1.09, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.02, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.81 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1.98, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.34 azalış görüldü. Mensucat grubunda fiyat değişimi olmadı.

Piyasalarda, Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri bekleniyor. Çeşitli kuruluşların yaptıkları anket sonuçları Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 1.5 dolayında yükselmesinin beklendiğini gösteriyor. Bu durumda, geçen yıl kurlardaki ani yükselişe bağlı olarak yüzde 6.0 gibi yüksek oranda çıkan Eylül artışı yerine, bu oranın yaklaşık dörtte birine karşılık gelen yüzde 1.5 ya da altında gelebilecek bir TÜFE verisi, yıllık enflasyonu yüzde 10'un hemen altına çekerek, Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indirmiş olacak.