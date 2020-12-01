İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da yüzde 1.94 arttı

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1.94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 2.83 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 14.07, toptan fiyatlar da yüzde 17.43 yükseldi.

Perakende fiyatlar Kasım ayında;diğer harcamalarda yüzde 5.60, gıda harcamalarında yüzde 3.17, konut harcamalarında yüzde 1.58, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.34, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.20 artarken, giyim harcamalarında yüzde 1.90,kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.18 düştü.Toptan fiyatlar Kasım ayında; kimyevi maddeler grubunda yüzde 6.26, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4.19, madenler grubunda yüzde 3.42, gıda maddeleri grubunda yüzde 2.93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1.83, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.71, mensucat grubunda yüzde 1.11 yükseldi. (Tablo)