İTO-İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs'ta yüzde 2.16 arttı

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 2.16 arttı.

İstanbul Tİcaret Odası (İTO) verilerine göre, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 0.97 arttı.

Böylece yıllık artışlar, İTO Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 11.79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde de yüzde 6.83 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyatlar Mayıs'ta aylık bazda, ulaştırmada yüzde 9.39, giyimde yüzde 7.77, diğer harcamalar grubunda yüzde 3.61, konutta yüzde 2.70, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.99, ev eşyasında yüzde 0.85, gıdada yüzde 0.81 ve kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.17 yükseldi.

Toptan fiyatlar da aylık bazda; kimyevi maddelerde yüzde 21.06, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1.61, mensucat grubunda yüzde 0.45 artarken, madenlerde yüzde 1.00, İnşaat malzemelerinde yüzde 0.75, işlenmemiş maddelerde yüzde 0.72 ve gıda maddelerinde yüzde 0.48 azaldı. (Tablo)