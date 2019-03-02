Son Dakika Haberleri: İto: İstanbul'da Şubat Ayında En Fazla Kıvırcık Salata Fiyatı Arttı

İto: İstanbul'da Şubat Ayında En Fazla Kıvırcık Salata Fiyatı Arttı

1 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da Şubat ayında en fazla perakende fiyat artışının yüzde 30,98 ile kıvırcık salata olduğunu duyurdu.

İto: İstanbul'da Şubat Ayında En Fazla Kıvırcık Salata Fiyatı Arttı, System.String[]
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da Şubat ayında en fazla perakende fiyat artışının yüzde 30,98 ile kıvırcık salata olduğunu duyurdu. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü. 124 ürünün fiyatı ise değişmediği belirtildi. 

En fazla fiyatı artan kıvırcık salata

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kıvırcık salatanın yüzde 30,98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olduğunu açıkladı.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 25,51 ile maydanoz, sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar, gıda maddeleri grubundan yüzde 18,67 ile salatalık, yüzde 15.79 ile maç giriş bilet ücreti ve 15.54 ile mandalina oldu. 

Fiyatı düşen ürünler

2019 Şubat ayında Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 13.31 ile kadın elbisesi, yüzde 12,38 ile kadın bluz, yüzde 10.28 ile kadın kazak, yüzde 8,06 ile kadın tayyör ve yüzde 6,98 ile karnabahar oldu.(Tablolar) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:37 Kaynak: DHA

Ekonomi
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