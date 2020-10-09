İTO: İstanbul'da yabancı sermaye "V" hareketi yaptı - Son Dakika

İTO: İstanbul'da yabancı sermaye "V" hareketi yaptı

09.10.2020 17:45
İTO: İstanbul'da yabancı sermaye

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) göre, İstanbul'da yabancı ortaklı kurulan firma sayıları ve sermaye tutarları, Covid-19 pandemisinde normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan sonra 'V şeklinde çıkış' gerçekleştirdi.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) göre, İstanbul'da yabancı ortaklı kurulan firma sayıları ve sermaye tutarları, Covid-19 pandemisinde normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan sonra 'V şeklinde çıkış' gerçekleştirdi.

İTO Yabancı Yatırımcı Pandemi Raporu'nda, bu yıl salgın öncesi 1 Ocak-15 Mart döneminde 2 bin 779 yabancı ortak, 506 milyon 251 bin lira sermayeli firma kurulduğu belirtildi.

İTO'dan yapılan açıklamada, "Virüsün zirve yaptığı 15 Mart-1 Haziran'da yatırımcı sayısı 573'e, sermaye tutarı ise 145 milyon 907 bin liraya geriledi. Ardından güçlü bir yükseliş gerçekleşti. Normalleşme dönemi olan 1 Haziran-10 Eylül arasında 2 bin 678 yabancı yatırımcı, 647 milyon 407 bin lira sermayeli firma kuruluşuna imza attı" denildi.İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu çıkışın hem normalleşme sürecinin başarısını hem de küresel alıcıların Uzakdoğu'ya alternatif olarak Türkiye'nin konumunu giderek daha fazla hesaba kattıklarını gösterdiğini ifade etti.

Koronavirüs salgınının ekonomide "fırsat" tarafında bir numaralı maddesi olduğunu belirten Avdagiç, "Bunun için önemli üstünlüğe sahibiz. Tedarik zincirinde en doğru yerdeyiz. Coğrafi lokasyon avantajımızı, doğru şeklide kullanarak öne çıkmalıyız" dedi. (Fotoğraflı)


İTO: İstanbul'da yabancı sermaye V hareketi yaptı

Koronavirüs, İstanbul, Haziran, Yabancı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İTO: İstanbul'da yabancı sermaye 'V' hareketi yaptı - Son Dakika Ekonomi

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