Son Dakika Haberleri: İTO: KOBİ’ler üretim vitesini yeni paketle yükseltecek

İTO: KOBİ’ler üretim vitesini yeni paketle yükseltecek

27 dakika önce

Bugün devreye alınan KOBİ Değer Kredisi paketini değerlendiren İTO Başkanı Avdagiç, "Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı.

İTO: KOBİ’ler üretim vitesini yeni paketle yükseltecek, System.String[]
Bugün devreye alınan KOBİ Değer Kredisi paketini değerlendiren İTO Başkanı Avdagiç, "Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı. KOBİ'ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir. Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:40 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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