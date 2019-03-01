İTO: KOBİ’ler üretim vitesini yeni paketle yükseltecek
27 dakika önce
Bugün devreye alınan KOBİ Değer Kredisi paketini değerlendiren İTO Başkanı Avdagiç, "Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı.
Bugün devreye alınan KOBİ Değer Kredisi paketini değerlendiren İTO Başkanı Avdagiç, "Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı. KOBİ'ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir. Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:40
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