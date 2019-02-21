İTO, KOBİ’lere “ihracat koçu” tayin edecek
57 dakika önce
"KOBİ'lere yaşam koçu gibi ihracat koçu tayin edeceklerini kaydeden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "KOBİ'lerimize gel öğretelim, üret satalım diyeceğiz.
"KOBİ'lere yaşam koçu gibi ihracat koçu tayin edeceklerini kaydeden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "KOBİ'lerimize gel öğretelim, üret satalım diyeceğiz. İhracatı, cephede savaşmak gibi görüyorum. Bütün kuvvetimizle başarmak zorundayız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05
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