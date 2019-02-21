Son Dakika Haberleri: İTO, KOBİ’lere “ihracat koçu” tayin edecek

İTO, KOBİ’lere “ihracat koçu” tayin edecek

57 dakika önce

"KOBİ'lere yaşam koçu gibi ihracat koçu tayin edeceklerini kaydeden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "KOBİ'lerimize gel öğretelim, üret satalım diyeceğiz.

İTO, KOBİ’lere “ihracat koçu” tayin edecek, System.String[]
"KOBİ'lere yaşam koçu gibi ihracat koçu tayin edeceklerini kaydeden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "KOBİ'lerimize gel öğretelim, üret satalım diyeceğiz. İhracatı, cephede savaşmak gibi görüyorum. Bütün kuvvetimizle başarmak zorundayız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05 

İhracat, Ekonomi
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