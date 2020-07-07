İTO Marmara AİHL'de Japonca hazırlık eğitimi - Son Dakika

İTO Marmara AİHL'de Japonca hazırlık eğitimi

Üsküdar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (AİHL) Arapça ve İngilizce'den sonra Japonca hazırlık sınıfı açılacak.

Üsküdar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (AİHL) Arapça ve İngilizce'den sonra Japonca hazırlık sınıfı açılacak.

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ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki imam hatip liselerinde okutulan 9 yabancı dilden biri de bu yıl başlayacak olan eğitimle Japonca olacak.

Dünya üzerinde 140 milyona yakın insanın konuştuğu Japonca'nın ortaöğretim düzeyinde öğretilmesi öğrencilere akademik ve bilimsel anlamda önemli ufuklar açacak.

Ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren 300'ün üzerinde Japon firmasının bulunması dolayısıyla bu dil, öğrencilerin kariyer planlamalarında önemli bir artı olarak yer alacak.

20 saati aşkın dil eğitimi

2016'da Arapça sınıfıyla yoğunlaştırılmış dil eğitimi vermeye başlayan İTO Marmara AİHL, 2019-2020 öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfını açtı. Öğrencilerin aldıkları dil eğitimini pekiştirmek ve pratik yapmalarını sağlamak için Ürdün ve Malta gibi ülkelere gitme imkanı sunuldu.

Kısa zamanda her iki dilde büyük başarılar elde eden okul, aynı hedefleri Japonca için de planlıyor. Bu yıl bölümü tercih eden öğrenciler, ilk dil olarak Japonca'dan haftada 20 saatin üzerinde ders alacak. İkinci dil olarak seçtikleri Arapça ve İngilizce'den ise 7 saat eğitim görecek.

Hazırlık sınıfı programında ayrıca 3 saat Türkçe, 3 saat matematik, 2 saat beden eğitimi ve spor, 1 saat rehberlik dersleri yer alıyor. Hafta sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda 8 saate kadar takviye dil dersi eklenebiliyor.

Üniversite ile protokol imzalanacak

2020-2021 eğitim öğretim yılında Japonca hazırlık sınıfı eğitimine başlayacak olan okul, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü'yle iş birliği yapacak. Japonca sınıfında en iyi eğitim ve öğretimi sağlamak için üniversiteyle bir protokol imzalanacak.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Sedat Murat, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve Japonca Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Özşen ile Marmara İTO Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mücahit Kıbrıs arasında gerçekleştirilecek protokolde, gelecek yıllara ilişkin iş birliği de öngörülüyor.

Ayrıca, yakın zamanda Osmanlı'dan bu yana kültürel ve siyasi anlamda köklü ilişkilere sahip olan Türkiye ve Japonya'nın eğitim alanındaki iş birliğinin önemli adımlarından biri olan ve Kurtköy'de kurulma aşamasındaki Türk Japon Üniversitesi ile akademik ilişkilerin kurulması planlanıyor.

Japonca hazırlık sınıfına 30 öğrenci alınacak

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki de İTO Marmara AİHL'yi ziyaret etti. Okul Müdürü Mücahit Kıbrıs ve Başkonsolos Hisao Nishimaki arasındaki görüşmede, dil konusunda iş birliği üzerinde duruldu ve çalışmalar gözden geçirildi.

Bu sene açılacak Japonca hazırlık sınıfına LGS sonuçlarına göre 30 öğrenci alınacak. Japonca ağırlıklı eğitim alacak öğrencilere, hem Türk hem Japon öğretmenler eğitim verecek. Öğrenciler yoğunlaştırılmış ders saatleri, aracı dilsiz eğitim, ders içi ve ders dışı etkinler, Japonya'da dil eğitimi gibi imkanlara sahip olabilecek.

Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTO Marmara AİHL'de Japonca hazırlık eğitimi - Son Dakika
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