İTO, Mart 2021 Fiyat İndeksleri açıkladı - Son Dakika

İTO, Mart 2021 Fiyat İndeksleri açıkladı

01.04.2021 12:23
İTO, Mart 2021 Fiyat İndeksleri açıkladı, System.String[]

İstanbul'da Mart ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı.

İstanbul'da Mart ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mart 2021 Fiyat İndekslerini açıkladı. Buna göre, 2021 Mart ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,13, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 oranında arttı.

2020 Mart ayına göre 2021 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 16,37, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 17,67 olarak gerçekleşti.

Mart ayında; Giyim Harcamalarında yüzde 4,14, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,44, Konut Harcamalarında yüzde 1,23, Gıda Harcamalarında yüzde 1,08, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,28 artış, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde eksi 0,31, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde eksi 0,21 azalış görüldü. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Mart 2021'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 6,69, Madenler Grubunda yüzde 5,57, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 5,07, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,72, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,98, artış gerçekleşmiş, Mensucat Grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi. - İSTANBUL

İstanbul, Mart, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İTO, Mart 2021 Fiyat İndeksleri açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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