Son Dakika Haberleri: İTO - Mart'ta Yüzde 29.52 ile En Çok Lahananın Fiyatı Arttı

İTO - Mart'ta Yüzde 29.52 ile En Çok Lahananın Fiyatı Arttı

1 saat önce

İstanbul'da Mart ayında yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı artarken, yeşil soğanın fiyatı yüzde 23.84 düştü.

İTO - Mart'ta Yüzde 29.52 ile En Çok Lahananın Fiyatı Arttı, System.String[]
İstanbul'da Mart ayında yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı artarken, yeşil soğanın fiyatı yüzde 23.84 düştü.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre,  İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 66'sının perakende fiyatı artarken, 52 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan lahana yüzde 29.52 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 27.33 ile mandalina, yüzde 20.70 ile sivri biber, yüzde 18.25 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17.85 ile çarşaf ve 16.50 ile muz oldu.

Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 23.84 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 22.92 ile maydanoz, yüzde 16.77 ile ıspanak, yüzde 15.93 ile bakla, yüzde 11.74 ile domates ve yüzde 9.09 ile maç giriş bilet ücreti oldu. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:14 Kaynak: DHA

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı, 20 Yıl Önce Çekilen Videosuyla Sosyal Medyayı Salladı Mart Ayında İstanbul'un Zam Şampiyonu Lahana Oldu Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:56:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTO - Mart'ta Yüzde 29.52 ile En Çok Lahananın Fiyatı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]