İTO Meclis üyelerinden Erzincan'a gezi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis üyeleri, Erzincan'ın ilçeleri ve merkezde gezi ve incelemelerde bulundu.



İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeleri Bekir Taner Ateş, Kazım Eryaşar, Fazıl Dede ve Nafız Güngör'ün organizasyonu ile İTO'nun 35 meclis ve komite üyesi, Erzincan ile ilçelerine gezi ziyareti gerçekleştirdi. Kemaliye, İliç ve Kemah ilçelerinin gezilmesinin ardından Erzincan'a gelen meclis üyeleri Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan ETSO Başkanı Ahmet Tanoğlu ve gazetecilerle bir araya geldi.



Gezideki amaçlarının Erzincan ilinin tanıtılması olduğunu söyleyen İTO Meclis üyesi Taner Ateş, "İstanbul Ticaret Odasında Erzincanlı arkadaşlarla oluşturduğumuz bir grubumuz vardı. İstanbul Ticaret Odasından 35 meclis üyemizi Kemaliye de ağırladık. Kemaliye'yi gezdik. Meclis üyelerimiz çok memnun kaldılar. Hayran kaldılar ve bir daha gelmek için talep oluşturmaya başladılar. Amacımız yöremizi, dostlarımızı, köyümüzü ve ilçelerimizi ziyaret etmekti. İliç ilçesini gezdik daha sonra Kemah'ta tuz fabrikasını gezdik. Daha sonra Erzincan'a geldik. Erzincan'da protokol ziyaretlerimiz olacak. Ayrıca şehir gezimiz olacak. Amacımız ilimizi ve ilçelerimizi tanıtabilmek için elimizdeki gayreti sarf etmekti. Amacımıza fazlasıyla ulaştık. Çünkü memnuniyet var. Özellikle de Kemaliye'deki karanlık kanyon misafirlerimizi büyüledi. İlçelerin ve şehir merkezinin nezih olması da ayrıca memnun etti" diye konuştu. - ERZİNCAN