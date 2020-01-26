İTO'nun 20 tır temel ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTO'nun 20 tır temel ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika Ekonomi

İTO'nun 20 tır temel ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı

7 saat önce

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırları bölgeye ulaşarak AFAD koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandı.

İTO'nun 20 tır temel ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırları bölgeye ulaşarak AFAD koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda, ısıtıcı, çocuk bezi ve giyecekten oluşan temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tır bölgeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yardım tırlarının sabahın ilk ışıklarında AFAD ekiplerinin koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandığını bildirdi.

Avdagiç, "İlk yardım tırlarımız ulaştı. Devletimizin ve odalar birliğimizin koordinasyonunda, başka neye ihtiyaç varsa yerine getirmek için hazırız." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası, AFAD, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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