Son Dakika › Ekonomi › İTO'nun 20 tır temel ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika Ekonomi
İTO'nun 20 tır temel ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı
7 saat önce
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırları bölgeye ulaşarak AFAD koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:10 Kaynak: AA
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırları bölgeye ulaşarak AFAD koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandı.
İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda, ısıtıcı, çocuk bezi ve giyecekten oluşan temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tır bölgeye ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yardım tırlarının sabahın ilk ışıklarında AFAD ekiplerinin koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandığını bildirdi.
Avdagiç, "İlk yardım tırlarımız ulaştı. Devletimizin ve odalar birliğimizin koordinasyonunda, başka neye ihtiyaç varsa yerine getirmek için hazırız." ifadesini kullandı.
Son Dakika Son dakika: Süleyman Soylu: AFAD yönlendirmeden kimse Malatya ve Elazığ'a bir şey göndermesin Megastar Tarkan deprem için elini taşın altına koydu! AFAD'a 100 bin TL bağışladı Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı