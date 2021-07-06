Girişimciler ile yatırımcılar buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Girişimciler ile yatırımcılar buluşmaya devam ediyor

BTM Sahne XL pandemi nedeniyle üçüncü kez online olarak gerçekleşti

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası'nın girişimciliği desteklemek için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Sahne XL etkinliğini gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle üçüncü kez online olarak gerçekleştirilen etkinlik 'Senin Yolun Zirve' sloganıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Odası'nın girişimciliği desteklemek için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi yılın ilk BTM Sahne XL etkinliğini gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle üçüncü kez online olarak gerçekleştirilen etkinlik "Senin Yolun Zirve" mottosuyla gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını ise İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Avdagiç, "Adı 4 yıl önce konan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni, ismine yaraşır bir içerik ve büyüklüğe kavuşturmak, bize nasip oldu. 2 buçuk yıllık çabalarımızın neticesinde BTM, İstanbul ve Türkiye ticaretine can suyu veren bir girişimcilik merkezine dönüştü. Bugün BTM'de ülkemize değer sağlayacak büyük ve etkileyici projeler üretiliyor" dedi.

"Ekosisteme hareketlilik getirdi"

Üretime ve topluma fayda sağlayan yenilikçi ve inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi için kurdukları merkezin, ekosisteme hareketlilik getirdiğini belirten Avdagiç, "BTM, sürdürülebilir ve verimli çalışmaların yapılmasında önemli bir görev gördü. Türkiye'nin girişimcilik serüvenine yeni bir soluk ve hız getirdi" diye konuştu.

Türkiye'nin son dönemde girişimcilikte BTM ve benzeri merkezler sayesinde başarılar elde ettiğine dikkat çeken Avdagiç, "Bu başarılar, rakamlara da yansıyor. Sözgelimi 2020'de girişimlerin aldığı yatırımlar, bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 143 milyon dolara ulaştı. Bu işlem hacmiyle, Türkiye, girişim ekosisteminin tarihi rekoruna imza attı. Startup'ların hisse satışları da dahil edildiğinde, 2020'de toplam işlem hacmi 2,3 milyar dolar oldu. Daha da önemlisi 2021'in sadece ilk iki ayında yapılan yatırımlar, bir önceki yılın toplam yatırım miktarını geçti ki, bu inanılmaz bir rakamdır" dedi.

2021 yılının başında Peak Games ile aralanan Unicorn kapısının, Getir, Trendyol ve son olarak da Dream Games ile tamamen açıldığını belirten Avdagiç, "Bugün ülkemizden 4 Unicorn çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Türkiye Turcorn yolunda, daha da güçlü ve iddialı bir şekilde yürüyor. Eskilerin deyişiyle, karınca kararınca bu yürüyüşte İstanbul Ticaret Odası'nın ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin yürüttüğü çalışmaların da küçümsenemeyecek etkisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni hedef 'Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi"

Bu 4 yılda BTM'nin önemli ödüller aldığını da belirten Avdagiç, "70 ülkeden 700'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezinin verileriyle oluşturulan UBI Global tarafından 'Dünyanın En Gelecek Vaat Eden Merkezi' ödülüne layık görüldük. Yine 2021 yılı Euro-Asian Startup Ödülleri'nde 'En İyi Kuluçka Merkezi' kategorisine aday gösterildik. Arkadaşlarım özveriyle çalışıyorlar. 'Dünyanın En Gelecek Vaat Eden Programı' ödülünü aldıktan sonra, şimdi hedefimiz, 'Dünya'nın En İyi Kuluçka Merkezi' ödülünü almak. Bunu da başaracağımızdan zerre şüphem yok" diye konuştu.

Sahne XL etkinliği ile yatırımcılarla buluşmak isteyen tüm girişimcilere seslenen Avdagiç, "Bu sahne, Unicorn'lara uzanan yolun başlangıcıdır. Mottomuzda olduğu gibi girişimcilerimize 'SeninYolunZirve' diyoruz ve gözünü zirveye diken tüm girişimcileri merkeze bekliyoruz. Eminim ki, bugün sunum yapacak girişimlerin arasından da zirveye tırmanan, geleceğin Unicorn'ları çıkacak" açıklamalarında bulundu.

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da, girişimcilerin sermaye kelimesini çok sevdiği ve köken olarak Farsça olan bu kelimenin ilk maya anlamına geldiğini belirtti. Elbaşı, "Maya bir niteliği, öz niteliği öne çıkartıyor. İlk maya olarak da niteliksel, entelektüel varlıklardan söz etmek bu anlamda mümkün. Bu niteliğin arkasında ise girişimin sahip olduğu yeteneklerden ziyade girişimcinin yetkinliklerine vurgu yapılıyor. Her ne yatırım yapılıyorsa yapılsın, insana ve girişimciye yönelik gerçekleşiyor. Startup girişimciliğinin öznesi kesinlikle insan oluyor. Fikir, ürün, proje veya model değil. İşte girişimci, özellikle BTM girişimcisi bu anlayışın bileşenleri olarak örgüt yeteneklerini kendi yetkinlikleriyle harmanlıyor ve ortaya bir değer argümanı çıkarıyor" dedi.

Konuşmaların ardından etkinlikte sahne alan 19 girişimci projelerini anlattı. Teknoloji yazarı Ahmet Can Şit'in sunumunu yaptığı etkinlikte akademisyen ve girişimci Sertaç Doğanay da girişimcilerin bakış açılarını geliştirecek bir konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte sunum yapan 19 girişim şöyle:

Tıkla Takın: Fiili olarak mağazaları olan kuyumcuların ve gümüşçülerin artırılmış gerçeklik ile ürünlerini satabildikleri B2C pazar yeri.

Queeme: Ürün ve hizmet satın alırken sıra bekleme sorununu ortadan kaldırarak, insan hayatına zaman kazandıran, yeni nesil dijital müşteri deneyimi platformu.

Tedarikçinim: Üretici ve tedarikçi firmaların buluşacağı online ihale ve talep toplama platformu.

PensorAI: Mobil uygulamaları daha çok kullanıcıya, hızlı ve kaliteli hazırlayan yapay zeka tabanlı çözümler sunuyor.

Findaso: Findaso bilim, teknoloji ve Ar-Ge topluluğunun küresel ölçekte işbirliği faaliyetlerini yönetmeyi sağlayan yapay zeka destekli bir SaaS platformudur.

Virtual Try: Kıyafet markalarının ürünlerini müşterilerinin online alışveriş sırasında artırılmış gerçeklik teknolojisi ile üzerlerinde görmelerini ve kendileri için uygun beden bilgisine ulaşmalarını sağlayan bir SaaS teknolojisi.

Evlumba: Yaşam alanlarını dizayn etmek isteyen, farklı tasarımdaki dekorasyonları gezmekten keyif alan insanlara ev eşyalarından oluşan kişiselleştirilmiş konsept tasarımların sunulduğu yeni nesil teknoloji platformu.

Bimcrone: Bir inşaatın tüm süreçlerini gerçek zamanlı izlenebilir, raporlanabilir, gerçek zamanlı veri ile yönetilebilir hale getiren bir bulut yazılım çözümü.

Sayıların Efendisi: Mativegame oluşumunun bir ürünü olan uygulama; eş değer kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri farklı dizim şekillerinde doğru eşleştirme mantığına dayanan, yurt içi ve yurt dışında birçok ödüle layık görülmüş disiplinlerarası bir oyun.

Kitapify: Sıfır, ikinci el, kitap, kırtasiye ve hobi kategorilerinde bireysel ve KOBİ'lere alım satım imkanı sunan online alışveriş uygulaması.

Castera: 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile ürettiği hastaya özel medikal ürünler ile hastalara konforlu bir iyileşme süreci sağlamaktadır.

Tazekese: Marketlerde ve restoranlarda son kullanma tarihi yaklaşmış ve fazla üretilmiş gıdaları daha ucuz yiyecek peşinde olan tüketicilere, gıda bankalarına ve hayvan barınaklarına ulaştırarak gıdayı tazeliğiyle çöp olmaktan kurtaran sistem.

Çizgi: Çizgi hikaye ve çizgi romanlara ev sahipliği yaparken, kullanıcılarına eğlence ve gelir vadeden bir online platform.

Adslab: İnteraktif reklam modelleri ile "Yerel Yayıncı" ve "Reklam Verenler"i buluşturan programatik reklam platformu.

Jobuum: Akıllı eşleşme ve asenkron video mülakat teknolojisi ile işe alım süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağlayan yeni nesil sosyal kariyer platformu.

Enerji Küpü: Güneş ve rüzgar enerji kaynaklarından elektrik üretip ve depolayabilen, elektronik cihazlarınızı istediğiniz her yerde çalıştırılabilen yeni nesil taşınabilir jeneratör.

Okta Enerji: Deniz dalgalarından elektrik üretimindeki sorunları ortadan kaldıran Türkiye'nin deniz dalga enerji şirketi.

Numondial Dijital: Tüm iletişim kanallarını tek platformdan, her mekan ve her bilgisayardan ulaşabilmesine ve kullanabilmesine olanak sağlayan platform.

Sanal Clinic: Yapay zeka temelli klinik yönlendirme sistemi.