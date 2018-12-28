İTO'nun Ttb'yi Ziyaretinde Fındık Konuşuldu
1 saat önce
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis üyelerinin Trabzon Ticaret Borsası'nı (TTB) ziyaretlerinde ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden olan fındık konuşuldu.
İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Meclis üyelerinin Trabzon
Ticaret Borsası'nı (TTB) ziyaretlerinde ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden olan fındık konuşuldu.
İTO meclisinin 32 üyesinden oluşan heyet, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ile Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Ergan'ı ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan'ın "Türkiye
fındık üretiminin yaklaşık 8-9'unu gerçekleştiren Trabzon, büyük kısmı dış satım olmak üzere ticaretinin yüzde 50'ye yaklaşım kısmını yapıyor" dedi.
TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de "Öncelikle araziler miras yoluyla bölündü, geçindiremez hale geldi. Ayrıca fındık alanları yapılaşma ile her geçen yıl ortadan kaldırılıyor. Yaşlanan fındık bahçeleri de yenilenmediği için verim ve kalite de her geçen yıl düşüyor. Aynı durum az da olsa çayda da söz konusu" açıklamasını yaptı.
Heyet üyeleri, Türk fındığının dünyadaki hakimiyetinin yükseltilmesi gerekirken, azalmasına bir anlam veremediklerini belirterek bu konuda İTO olarak gereken desteği ve her türlü yardımı yapabileceklerini belirttiler. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:44 Kaynak: İHA
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