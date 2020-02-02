İTO-Ocak'ta en çok salatalık fiyatı arttı, etek fiyatı düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTO-Ocak'ta en çok salatalık fiyatı arttı, etek fiyatı düştü - Son Dakika Ekonomi

İTO-Ocak'ta en çok salatalık fiyatı arttı, etek fiyatı düştü

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nin yüzde 0.58 yükseldiği Ocak ayında İstanbul'da, yüzde 41.99 ile en çok salatalık fiyatı yükseldi, yüzde 16.99 ile en çok etek fiyatı düştü.

İTO-Ocak'ta en çok salatalık fiyatı arttı, etek fiyatı düştü, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nin yüzde 0.58 yükseldiği Ocak ayında İstanbul'da, yüzde 41.99 ile en çok salatalık fiyatı yükseldi, yüzde 16.99 ile en çok etek fiyatı düştü.

İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

İTO verilerine göre, salatalık fiyatlarını yüzde 40.87 ile domates, yüzde 36.48 ile mandalina, yüzde 35.46 ile yeşil soğan, yüzde 28.45 ile kabak fiyatları ve yüzde 23.67 ile "mahkeme ve avukatlık" ücretleri izledi.

En çok düşen etek fiyatlarını, yüzde 15.36 ile kadın pardesüsü fiyatları, yüzde 14.52 ile kadın kazak fiyatları, yüzde 13.92 ile kadın elbise fiyatları, yüzde 13.80 ile çocuk ceket fiyatları ve yüzde 13.77 ile çocuk pantolon fiyatları izledi.

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak ayında yüzde  0.58, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi de yüzde 1.68 arttı ve böylece perakende fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 12.78, toptan fiyatlardaki yıllık artış da yüzde 7.92 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre;

Sağlık ve Kişisel Bakım harcamaları yüzde 6.92,

Diğer Harcamalar grubu yüzde 5.56,

Gıda harcamaları yüzde 1.78,

Ev Eşyası harcamaları yüzde 0.52 artarken,

Giyim Harcamaları yüzde 8.09,

Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamaları yüzde 1.45,

Konut harcamaları yüzde 0.18,

Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları yüzde 0.01 düştü.

Toptan fiyatlar bir önceki aya göre;

Kimyevi Maddeler Grubu yüzde 20.87,

İşlenmemiş Maddeler Grubu yüzde 1.44,

İnşaat Malzemeleri Grubu yüzde 1.34,

Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubu yüze 0.19,

Gıda Maddeleri grubu yüzde 0.13 yükseldi, Madenler ve Mensucat Grubunda ise fiyat hareketi görülmedi. (Tablo)


İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AFAD, Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı
Toplu taşımada yeni dönem: İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 17:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İTO-Ocak'ta en çok salatalık fiyatı arttı, etek fiyatı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]