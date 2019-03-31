Son Dakika Haberleri: İTO: Önümüzdeki 4.5 yıl ekonomi daha da güçlenecek

İTO: Önümüzdeki 4.5 yıl ekonomi daha da güçlenecek

1 saat önce

31 Mart mahalli idareler genel seçim sonuçları hakkında açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Hükümetimizin önümüzdeki 4.5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz.

İTO: Önümüzdeki 4.5 yıl ekonomi daha da güçlenecek, System.String[]
31 Mart mahalli idareler genel seçim sonuçları hakkında açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Hükümetimizin önümüzdeki 4.5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21 

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