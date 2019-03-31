İTO: Önümüzdeki 4.5 yıl ekonomi daha da güçlenecek
1 saat önce
31 Mart mahalli idareler genel seçim sonuçları hakkında açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Hükümetimizin önümüzdeki 4.5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz.
31 Mart mahalli idareler genel seçim sonuçları hakkında açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Hükümetimizin önümüzdeki 4.5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21
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