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Son Dakika Güncel İTO Oyun Geliştiricilerini Sektörel Kümelenme Projesiyle Birleştirecek

İTO Oyun Geliştiricilerini Sektörel Kümelenme Projesiyle Birleştirecek

45 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası, dijital oyun sektörünün ihracattaki rekabet gücünü artırmak ve oyun geliştiricilerinin hedefledikleri pazarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak için TOGED'in de desteğiyle İstanbul'da Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi'ni başlatıyor

İTO Oyun Geliştiricilerini Sektörel Kümelenme Projesiyle Birleştirecek, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ticaret Bakanlığı'nın "Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)" programı kapsamında İstanbul'daki oyun geliştiricilere yönelik Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi'ni duyurdu. ITO tarafından organize edilen ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) tarafından desteklenen proje kapsamında ilk bilgilendirme toplantısı 25 Ekim Cuma günü, Eminönü'ndeki İTO Merkez Bina'da yapılacak.

Ticaret Bakanlığı ve ITO'dan Geliştiricilere Büyük Destek

ITO tarafından organize edilen Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi İstanbul'daki oyun geliştiricilerini hedefliyor ve Ticaret Bakanlığı'nın HİSER programından faydalanıyor. İstanbul'daki geliştiricilere yönelik bu türdeki ilk proje olma özelliğini taşıyan kümelenme projesi, katılımcılara İTO'nun organizasyon ve mali desteğine ek olarak, Ticaret Bakanlığı'ndan da %75 destek alma imkânı tanıyor.

Bilgilendirme Toplantısı 25 Ekim'de

Proje kapsamında tüm oyun geliştiricilerine açık olarak düzenlenecek ilk bilgilendirme toplantısı, TOGED'in düzenli aylık Meet Up buluşması ile birlikte 25 Ekim Cuma günü İTO Merkezi'nde yapılacak. Toplantı kapsamında geliştiricilere kümelenme projesi ve katılım süreçleri hakkında detaylı bilgi verilecek.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:40 Kaynak: Bültenler
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