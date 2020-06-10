İTO Portal, online işlem hızını 3'e katladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) internet portalı "www.ito.org.tr", güncel teknolojinin en gelişmiş özellikleri kullanılarak yerli yazılımla yenilendi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO'nun internet sitesi ile birlikte Oda'ya üye 420 bin firmaya ve ortaklarına ait çeşitli bilgilerin yer aldığı Bilgi Bankası'nın (bilgibankasi.ito.org.tr) sistem ve görsel altyapısı güçlendirildi.

Firma bilgileri araması için sıkça kullanılan İTO Bilgi Bankası'ndaki işlem süreleri yeni tasarımla 3 kat hızlandı. Kullanıcı dostu tasarım sayesinde ziyaretçilerin en hızlı şekilde bilgiye ulaşması sağlandı.

Firma bilgileri aramasının yanı sıra firma istatistikleri, faaliyet konusuna göre Nace kodları, toplu bilgi talebi gibi kısımları bulunan İTO Bilgi Bankası'nda yeni tasarımla birlikte geçen yıl 6 dakika olan ortalama işlem süresi 2 dakikaya indi.

6 ayda ziyaretçi sayısı yüzde 19 arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO web portalınının, İstanbul iş dünyasının en büyük veri tabanı olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "İTO'nun yeni internet portalını tasarlarken, firmaların istedikleri bilgiye daha kısa sürede erişilebilmelerini hedefledik. Dijital yatırım planımız çerçevesinde önümüzdeki Temmuz ayında İTO'nun mobil uygulamasını da kullanıma açacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbullu firmalara ait bilgilerin yanı sıra e-belge hizmetlerinin de sunulduğu İTO web portalını bu yılın ilk 6 ayında ziyaret eden kişi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttığını aktaran Avdagiç, "İTO'nun kurumsal web portalına yaptığımız yatırım, Kovid-19 salgını ile çok daha anlam kazandı. Online sitemizi bazı belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayacak şekilde güçlendirdik. Bunun sonucunda e-belge hizmetlerimize talep yüzde 50'nin üzerinde arttı. Ayrıca koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirleri ve iş yapma fırsatlarını anı anına üyelerimize duyurduk. Yıl sonunda portalı kullanan toplam tekil ziyaretçi sayısının 12 milyonu bulmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İTO'dan verilen bilgiye göre, İTO'nun internet portalına mobil cihazlardan erişen kullanıcı sayısı da yüzde 76 artış göstererek, 608 bine çıktı.

Mobil erişimin toplam içindeki payı yüzde 20'ye yaklaştı.

Portalı Türkiye dışında İngiltere, ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerden de ziyaretçiler kullandı.

İTO'nun internet portalında Bilgi Bankası bölümü ile birlikte İTO'nun milli katılımını düzenlediği fuarlar, İTO camiasından güncel haberler ve duyurular ile İTO meslek komitelerine ilişkin bilgiler de bulunuyor.