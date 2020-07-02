İTO ve Başakşehir Belediyesi'nden "girişimci" kentler için iş birliği - Son Dakika

İTO ve Başakşehir Belediyesi'nden "girişimci" kentler için iş birliği

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul'un küresel ölçekte, girişimcilik potansiyelini güçlendirmek ve yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek katma değer sağlaması amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Başakşehir Living Lab...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul'un küresel ölçekte, girişimcilik potansiyelini güçlendirmek ve yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek katma değer sağlaması amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Başakşehir Living Lab arasında girişimcilik ekosistemine katkılar sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

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BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinden düzenlenen imza töreninde konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni ve farklı bir proje olarak tanımladığı iş birliğine ilişkin, "Bu projenin hedefi, girişimciliği, mikro düzeyde yaygınlaştırmaktır. Bu projeyle biz, mahalle mahalle, sokak sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini sürebileceğiz. Çocuklarımıza kendilerini gösterecekleri bir imkan sunabileceğiz." dedi.

Türkiye'de girişimciliğin ve yenilikçiliğin tarihinin yazılmasında İstanbul Ticaret Odası'nın büyük payı olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Küresel bir iddiaya sahip olmak, ancak yerel bir güce ve potansiyele sahip olmakla mümkündür." diye konuştu.

Avdagiç, ortaya çıkan sinerjinin diğer birçok kuruma örnek olacağını ümit ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İş birliğiyle İTO'nun sahip olduğu bölgesel ticaret ve sanayi ağından aldığı güçle hareket eden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, sahip olduğu imkanları, Başakşehir Living Lab'e sunacaktır. Başakşehir Living Lab de bu imkanlarla; bilişim teknolojileri ile tasarım konulu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yeni bir ivme kazandıracaktır. Şahsen benim bu iş birliğinden en büyük beklentim; 'gençlerin yerel belediyelerle kolektif ve verimli bir çalışma yürütmelerinde' model oluşturmasıdır. Bu model ile gençlerin gücünün İstanbul ve ülke ekonomimize itici güç olarak kazandırılmasıdır."

"Yeter ki gençler bize ulaşsın"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da "enlerin ve ilklerin" belediyesi Başakşehir ile dünyanın üç büyük odasından biri olan İTO'nun güçlerinin birleşmesi önemli olduğunu söyledi.

Bu protokolle gençlere de yeni ufuklar açılacağını belirten Kartoğlu, "Gençlerimiz maalesef beyin göçü olarak ABD ve uzak ülkelere gidiyor. Burada kalmaları için onlara mekan, finansman ve diğer imkanlar lazım. Son yıllarda bu durum keşfedildi. Living Lab, BTM gibi girişimci dostu oluşumların sayıları giderek artıyor. Bundan sonra da inşallah giderek büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Kartoğlu, her zaman gençlere ulaşacaklarını vurgulayarak, "Yeter ki gençler bize ulaşsınlar. Yeter ki hayal üretsinler, fikir üretsinler. Biz ağabeyleri olarak her zaman onların yanında olacağız. İnşallah genç mucitleri ülkemize kazandıracağız." diye konuştu.

"Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor"

Toplantıda verilen bilgiye göre, İTO'nun sahip olduğu bölgesel ticaret ve sanayi ağı sebebiyle, doğrudan İstanbul ekonomisini hedef alan BTM ve bilişim teknolojileri ile tasarım konulu ürün ve hizmetlerin geliştirilip test edildiği Başakşehir Living Lab iş birliği doğrultusunda, gençlerin yerel belediyelerle kolektif bir çalışma yürütmeleri amaçlanıyor. Bu çalışmaya bağlı olarak yerel belediyelerin inovasyon uyumları ile birlikte girişimcilik kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor.

İş birliğinden doğacak inovatif projelerle girişimcilerin yerel belediyelerin sorunlarına çözüm sağlayıcı olmaları, inovatif projeler üretmeleri ve bu projeleri ticarileştirilebilir bir model haline getirmeleri bekleniyor. Yerel bazda şehir teknolojilerinin kullanılmasına olanak sağlayacak olan iş birliği, fiziki olanaklardan karşılıklı olarak faydalanmayı da kapsıyor.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO ve Başakşehir Belediyesi'nden 'girişimci' kentler için iş birliği - Son Dakika Ekonomi

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