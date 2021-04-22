İTO ve Türk Telekom'dan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı - Son Dakika

İTO ve Türk Telekom'dan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı

22.04.2021 09:55
İTO ve Türk Telekom'dan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası ve Türk Telekom, ülke ekonomisinin önemli gücünü oluşturan KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine liderlik etmek ve küresel rekabette avantaj elde etmelerini sağlamak için iş birliği yaptı.

İstanbul Ticaret Odası ve Türk Telekom, ülke ekonomisinin önemli gücünü oluşturan KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine liderlik etmek ve küresel rekabette avantaj elde etmelerini sağlamak için iş birliği yaptı.

Türk Telekom ve430 bin işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) KOBİ'lerin teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak, rekabette öne çıkmaları amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

Türkiye-AB İş Diyaloğu Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan ve İTO koordinatörlüğü ile Paris Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi'nin önemli bir aşaması olan dijitalkobim.org platformunun stratejik ortağı Türk Telekom oldu.

430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçları karşılanacak

Verilen bilgiye göre, dijitalkobim.org web sayfası üzerinden yürütülen proje ile güvenilir ve kapsamlı kurumsal yaklaşımla, İstanbul'daki 430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ'lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yapılan iş birliğiyle şirket, işletmelere dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerini sunacak. Şirket, ayrıca uluslararası ekonomi ve rekabet koşullarında fayda sağlayacak içerik, sunum ve eğitimleriyle KOBİ'leri destekleyecek.

"Proje ile KOBİ'lerimizin inovasyon yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lerin dijital dönüşümün kalbinde yer aldıklarını söyledi. Dijitalleşmenin girişimcilerimize heyecan ve cesaret verdiğini belirten Avdagiç, "Ekonomimizin ve toplumumuzun yaşam kaynağı olan KOBİ'ler, güçlü siber korumadan online tedarik yönetimi ve müşteri taleplerine online yanıt verilmesini kadar birçok mücadele ile karşı karşıya. Dünya üzerinde ekonomiler, toplumlar, hükümetler dijitalleşiyor. KOBİ'lerimiz verimliliklerini artırmak, yeni iş imkanları oluşturmak için dijitalleşme imkanını kullanıyorlar. Dijital KOBİ'm projemizi dijital ekonomide Türk KOBİ'lerinin rekabet gücünü artırmak için önemli görüyoruz. Proje ile KOBİ'lerimizin dijital potansiyellerini ve inovasyon yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Ekonomimizin yeni enerjisi dijital teknolojiler, bu enerji kaynağının hücreleri ise KOBİ'lerdir" diyen Avdagiç, Türk Telekom'un İTO'nun Dijital KOBİ'm inisiyatifine stratejik ortak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

"KOBİ'lerin dönüşmesi ülkemizi dönüştürecek"

Konuyla ilgili konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin geleceğini inşa etmek ve ülkemizin dijitalleşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'de KOBİ'ler, ekonomik ve sosyal kalkınmamızın temel taşını oluşturuyor. Biz de ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KOBİ'lerimize daha verimli çalışmaları ve uluslararası pazarlara açılmaları için oldukça kapsamlı bir teknoloji desteği sağlıyor, dijitalleşme süreçlerinde de kendimizi KOBİ'lere en yakın çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Mobilden sabit internete, bulut hizmetlerinden veri merkezine kadar çeşitli ürün, hizmet ve servislerimizle her zaman işletmelerin yanında yer alıyoruz. Bu hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü, Türkiye'nin dijital dönüşümü, KOBİ'lerin dönüşümünden geçiyor" dedi. - İSTANBUL

İTO ve Türk Telekom'dan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Telekom, geri dönüşüm, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İTO ve Türk Telekom'dan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği hiç unutmam Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği hiç unutmam Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez! Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez!         
11:01
Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı         
10:39
Liverpool taraftarı, kısa sürede aralarında özel bağ oluşan Ozan Kabak adına beste yaptı Liverpool taraftarı, kısa sürede aralarında özel bağ oluşan Ozan Kabak adına beste yaptı         
10:17
Türk kulüplerini küçümseyen Real Madrid Başkanı Perez, bir anda 'U dönüşü' yaptı Türk kulüplerini küçümseyen Real Madrid Başkanı Perez, bir anda 'U dönüşü' yaptı         
09:54
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Lüks cipi bahçede görenler şaştı kaldı! Uçma anı kameralara saniye saniye yansıdı Lüks cipi bahçede görenler şaştı kaldı! Uçma anı kameralara saniye saniye yansıdı         
09:19
Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı         
08:31
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 19.00'da başlayacak, 3 gün uygulanacak Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 19.00'da başlayacak, 3 gün uygulanacak         
22:28
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 11:12:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İTO ve Türk Telekom'dan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei