İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,78 ve toptan...
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İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,78 ve toptan fiyatlar yüzde 1,50 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:04 Kaynak: AA
İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,78 ve toptan fiyatlar yüzde 1,50 arttı.
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